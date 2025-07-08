Văn hóa - Văn nghệ Nghệ thuật gõ cửa đời sống (VHXQ) - Mối quan tâm ngày càng sâu sắc của người dân đối với nghệ thuật thị giác và cách họ lựa chọn để thưởng lãm nghệ thuật cho thấy một đời sống tinh thần đang ngày càng trở nên rõ nét.

Người dân tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Nhiều năm về trước, cụm từ “triển lãm mỹ thuật” hay “thưởng lãm nghệ thuật” vẫn còn khá lạ lẫm với đời sống thường nhật của phần đông thị dân Đà Nẵng. “Mỹ thuật” dường chỉ hiện diện trong các không gian mang tính hàn lâm, nơi trường học, trên sách báo, hoặc các bức tranh trang trí trong các khách sạn sang trọng...

Nhưng, cùng sự phát triển của trình độ dân trí và nhu cầu chăm sóc đời sống tinh thần, người dân thành phố bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái đẹp dưới góc nhìn nghệ thuật.

Sự ra đời và mở rộng cửa đón công chúng của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng từ năm 2016 cùng các không gian nghệ thuật như: Không gian đọc sách và thưởng lãm mỹ thuật Olive Gallery, Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận Sơn Trà, một số phòng tranh cá nhân, các quán cà phê sách và tranh nghệ thuật... dần xuất hiện, lặng lẽ bồi đắp thẩm mỹ thị giác cho cộng đồng.

Các công trình công cộng như Công viên Apec, các điểm trưng bày điêu khắc ngoài trời, trang trí đường phố dịp lễ hội... cũng góp phần đáng kể đưa nghệ thuật gần hơn với đại chúng.

Từ việc “xem tranh” như một hoạt động khá xa lạ thì nay, người dân Đà Nẵng, nhất là giới trẻ và tầng lớp trung lưu, đã bắt đầu hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật một cách tự nhiên và thường xuyên hơn.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, người dân không chỉ đến để “xem tranh” mà còn để học cách thưởng lãm nghệ thuật một cách trọn vẹn hơn. Sở hữu hơn 2.500 hiện vật với phần lớn là tác phẩm nghệ thuật cùng các không gian trưng bày hấp dẫn, từ tranh sơn mài, sơn dầu, đồ họa, lụa, tác phẩm điêu khắc đến tranh dân gian Việt Nam... đã mang đến sự đa dạng về cảm xúc thị giác và trải nghiệm cho người dân Đà Nẵng.

Đã có hơn 100 cuộc triển lãm nghệ thuật được Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức phục vụ giới văn nghệ sĩ và công chúng trong gần 10 năm qua cùng nhiều hoạt động trải nghiệm nghệ thuật, trại sáng tác, giao lưu nghệ sĩ trong nước và quốc tế...

Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Đà Nẵng, có 10 năm là Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong thời gian từ năm 2014 trở về trước, mỗi năm chỉ có khoảng 1 - 2 cuộc triển lãm nhưng sau khi Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng ra đời thì mỗi năm có đến 10 - 12 cuộc triển lãm. Đây là hoạt động mà giới mỹ thuật chúng tôi đánh giá rất cao về chất lượng. Những cuộc triển lãm đó tạo nên hưng phấn cho anh em nghệ sĩ sáng tác, đưa mỹ thuật Đà Nẵng lên một tầm cao mới”.

Nhiều gia đình thị dân đã chọn đưa con đến bảo tàng như một hình thức giải trí lành mạnh và bổ ích vào cuối tuần.

Các em nhỏ không chỉ đến tham quan, thưởng lãm nghệ thuật, tham gia các workshop sáng tạo mà còn học cách cảm nhận sự rung động của màu sắc, đường nét, và cả câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm; góp phần gieo hạt mầm nghệ thuật trong tâm hồn trẻ thơ - những công dân đô thị tương lai.

Thành phố Đà Nẵng mới đang từng bước xây dựng diện mạo đô thị không chỉ phát triển về cơ sở hạ tầng mà còn sâu sắc về đời sống văn hóa tinh thần. Trong hành trình ấy, nghệ thuật đóng vai trò thiết yếu để hình thành nhân cách, lối sống, gu thẩm mỹ và tinh thần cộng đồng.

Sự quan tâm ngày càng nhiều hơn của người dân đối với nghệ thuật là minh chứng rõ ràng cho một đô thị đang trưởng thành từ chiều sâu văn hóa.

Trong tương lai, nếu được tiếp tục quan tâm và đầu tư, nghệ thuật chắc chắn sẽ là một trong những nền tảng cốt lõi làm nên bản sắc, sự mềm mại và bền vững cho thành phố Đà Nẵng mới - một đô thị đẹp, sáng tạo và nhân văn.