Góc suy ngẫm Nghĩ tiếp về mô hình "5 cao" Tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một nhận xét khá đặc biệt: “Đà Nẵng đã tạo ra kỳ tích sông Hàn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội với mô hình “5 cao”, gồm: “tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và chất lượng cuộc sống cao”. Giờ đây, sau khi hợp nhất tỉnh, Đà Nẵng mới cần tiếp tục với mô hình “5 cao” như thế nào là điều đáng nghĩ suy.

Phải nghĩ thêm, nghĩ tiếp vì hiển nhiên là nhìn lại 28 năm qua, thành quả của Đà Nẵng được đo đếm chỉ bằng các con số tính trong phạm vi hẹp của địa bàn cũ, nay đã mở rộng quy mô lớn với việc hợp nhất Quảng Nam, thì có nhiều biến động.

Chẳng ngân sách, dù Quảng Nam và Đà Nẵng cũ gần bằng nhau, nhưng đồng tiền đó được phân bổ lại để chi cho đầu tư phát triển theo đợn vị hành chính cũ, thì Quảng Nam phải gánh cả địa bàn rộng lớn từ biển lên rừng, trong khi Đà Nẵng thuận tiện hơn.

Còn về chất lượng cuộc sống, Đà Nẵng cũ chủ yếu là đô thị, còn Quảng Nam cũ chủ yếu là nông thôn, sự chênh lệch về tiện nghi và những thụ hưởng theo tháp nhu cầu hiển nhiên cũng khác nhau. Đặc biệt các địa bàn miền núi cao còn khó khăn nhiều, thu nhập, mức sống của đồng bào rất thấp nếu so chiếu với đồng bằng, phố thị.

Sau sự kiện hợp nhất, tất yếu cần phải khảo sát lại và đánh giá từng thành tố trong mô hình “5 cao” đó, nay thực sự - cao- tới- đâu. Từ đó, mới tìm được giải pháp khả thi để duy trì và phát huy thành quả đã có, tiếp tục tiến lên tầm cao mong đợi.

Đồng thời việc cụ thể hóa tiêu chí, quy chuẩn để có thể đo đếm được, rồi phấn đấu đạt được “5 cao” tới mức nào, theo lộ trình nào trong giai đoạn mới, cũng là điều mà lãnh đạo thành phố vừa nhắc lại gần đây.

Tất nhiên, để xây dựng được quy chuẩn bao gồm cả tiêu chí định tính và định lượng cần phải có thời gian khảo sát, phân tích dưới chiều kích của khoa học quản trị, chứ không phải là ý chí chủ quan, là cảm tính nhất thời.

Sự vận động và phát triển của đời sống thường theo vòng xoáy trôn ốc, vậy nên có những điều ngày hôm nay phải kế thừa ngày hôm qua, lặp lại và phát triển theo hướng đi lên; mỗi vòng xoáy mới cao hơn, phức tạp hơn so với vòng trước.

Do đó, cùng với chuyện phát triển theo mô hình “5 cao” cũng cần đánh giá cả những vòng quay trước đó trong hơn 20 năm xoay chuyển kinh tế - xã hội bằng chương trình “5 không; 3 có; 4 an”.

Nếu nhìn lại và đánh giá kết quả thực chất của hành trình phấn đấu để “không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của”, song hành “có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị“ và đảm bảo “an ninh trật tự - an toàn giao thông - an toàn vệ sinh thực phẩm - an sinh xã hội”, thì chúng ta sẽ định vị được chỗ đứng hiện tại như thế nào.

Với không gian phát triển mới, Đà Nẵng mới muốn lên tầm cao nữa chắc chắn phải đạt được “5 không; 3 có; 4 an” không chỉ là ở địa bàn cũ mà mở rộng toàn bộ quy mô thành phố mới, bao gồm cả đô thị và những vùng xa xôi còn nghèo khó. Đó thực sự là một thử thách rất lớn!

Vượt qua và vượt lên thử thách, hiện thực hóa giấc mơ được hay không phụ thuộc vào quyết tâm, đồng thuận, đồng bộ khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và lòng dân.

Trước mắt cần đà chạy lấy trớn để bước vào cung đường vượt lên chính mình.

Dài hạn hơn là hành trình không ngừng nâng tầm cao của thành phố, từ “5 cao” lên cao hơn nữa.