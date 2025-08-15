Thủy sản Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phát triển nguồn lợi thủy sản ĐNO - Sáng 15/8, Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp Hội Ngư học Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phát triển nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị khoa học. Ảnh: TÂM ĐAN

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn; PGS-TS. Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch Hội Ngư học Việt Nam; gần 150 đại biểu chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, hội nghị khoa học “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phát triển nguồn lợi thủy sản Việt Nam” được tổ chức tiếp nối 2 hội nghị gồm: hội nghị khoa học toàn quốc về ngư học lần thứ nhất (năm 2019) tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai (năm 2021) tại Đại học Vinh.

Hội nghị lần này tạo thuận lợi để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học khám phá, nghiên cứu thêm về các hệ sinh thái tại thành phố Đà Nẵng; tăng cường trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước, nhà quản lý, doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ để bảo tồn sự đa dạng sinh học, khai thác hợp lý, phát triển nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh 2 báo cáo của 4 chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), hội nghị còn có hàng chục báo cáo được chọn từ các bài báo của nhiều tác giả thuộc trường đại học, cao đẳng, viện và trung tâm nghiên cứu khoa học cả nước.

Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề nghiên cứu cơ bản và ứng dụng gồm: sinh học, sinh thái cá và nguồn lợi thủy sản; đa dạng, bảo tồn cá và các loài thủy sản; định hướng khai thác hợp lý, nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

“Hội nghị không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là cầu nối thiết thực giữa nhà nghiên cứu - nhà quản lý - doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng để cùng trao đổi, đề xuất giải pháp khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành thủy sản, phát huy tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự hội nghị khoa học. Ảnh: TÂM ĐAN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cho biết, Đà Nẵng thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí địa lý thuận lợi và nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển ngành thủy sản nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.

Thành phố có chiều dài bờ biển hơn 215km, có các vịnh nước sâu, cửa biển và diện tích ngư trường rộng lớn trong vùng lãnh hải thềm lục địa, hệ thống sông ngòi phân bố đều khắp thành phố… Để khai thác tiềm năng, thế mạnh này, khoa học công nghệ phải đóng vai trò then chốt trong khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao nỗ lực của Trường Cao đẳng Quảng Nam trong kết nối, tổ chức hội nghị khoa học; đề nghị nhà trường phối hợp ngành chuyên môn thành phố phát huy kết quả nghiên cứu từ hội nghị, qua đó gợi mở nhiều hướng tiếp cận và đóng góp thiết thực cho khoa học ngư học và quản lý nguồn lợi thủy sản thành phố Đà Nẵng.