Đời sống Người dân mong sớm được bố trí tái định cư Dự án Khu dân cư khối 6 Vĩnh Điện giai đoạn 2 (phường Điện Bàn) được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất tái định cư phục vụ người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, nhiều hộ dân lâm vào cảnh nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể xây mới vì… vướng quy hoạch.

Nhà ông Nguyễn Nho Trung xuống cấp nghiêm trọng, tường bị nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: TIẾN DŨNG

Ông Nguyễn Nho Trung (trú khối phố 1, phường Điện Bàn) cho biết gia đình ông có 5 người con, nhưng hiện nay các con đều phải thuê trọ sinh sống do không có đất xây nhà. “Năm 2013, chúng tôi rất vui mừng khi được thông báo có dự án Khu dân cư khối 6 Vĩnh Điện. Tưởng đâu sẽ được bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống, nhưng đến nay đã 12 năm trôi qua, dự án vẫn nằm trên giấy”.

Theo ông Trung, trước đây gia đình đã bị thu hồi hơn 1.000m2 đất để thi công Khu dân cư khối 6 Vĩnh Điện giai đoạn 1 (quy mô hơn 3ha). Khi đó, gia đình ông chấp hành nghiêm túc chủ trương, giao đất đúng thời hạn để Nhà nước triển khai dự án. “Nhưng bây giờ, nhà cửa thì xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần mưa bão là không dám ở trong nhà vì sợ sập, còn đất tái định cư thì mãi vẫn chưa thấy đâu”, ông Trung bày tỏ.

Bà Hà Thị Tư (vợ ông Trung) cho biết thêm: “Gia đình tôi từng có ý định xây lại nhà cho chắc chắn, nhưng cơ quan chức năng không cho phép vì nằm trong vùng quy hoạch. Do đó, cả nhà tôi phải sống trong căn nhà tạm bợ, mùa hè thì nóng như thiêu, mùa mưa nước tràn vào tận trong nhà. Trong khi đó, gia đình lại có nhiều cháu nhỏ, rất nguy hiểm. Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm có phương án bố trí đất tái định cư để được làm nhà”.

Không chỉ riêng gia đình ông Trung, nhiều hộ dân khác trong khu vực quy hoạch giai đoạn 2 của dự án cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Nhà cũ thì xuống cấp, không được phép xây dựng, còn đất mới thì vẫn chưa được cấp phát.

Anh Nguyễn Nho Thắng (trú khối phố 1, con ông Trung) chia sẻ: “Trước đây, chủ đầu tư có hỗ trợ tiền để sửa lại mái nhà và cam kết sẽ thi công dự án theo đúng tiến độ. Nhưng đến giờ, dự án vẫn bất động, còn gia đình tôi thì phải chịu cảnh khổ trăm bề. Cha mẹ tôi cũng đã gần 70 tuổi rồi, chỉ mong các cấp sớm xem xét, cấp đất tái định cư cho gia đình kịp làm nhà trước mùa mưa bão”.

Ông Lê Đăng Quang , Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn cho hay, chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh từ người dân. Chính quyền địa phương sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát lại tiến độ dự án; đồng thời kiến nghị cấp trên có hướng xử lý, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân.

Theo đại diện Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Ân Phú (chủ đầu tư dư án), công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu dân cư khối 6 đã bàn giao mặt bằng đợt 1 khoảng 3,02ha, còn lại đợt 2 với tổng diện tích khoảng 1,6ha, số hộ ảnh hưởng là 38 hộ (trong đó ảnh hưởng một phần 22 hộ, giải tỏa trắng 16 hộ).

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng 16.000m2, trong đó đã nhận tiền GPMB với diện tích 2.024,2m2, còn lại 13.975,8m2 chưa GPMB.

Công ty đã nhiều lần báo cáo tình hình lên các cấp chính quyền địa phương như, UBND phường Vĩnh Điện (cũ), UBND phường Điện Minh (cũ), UBND thị xã Điện Bàn (cũ). Có nhiều hộ vướng về khung chính sách bố trí đất tái định cư; riêng hộ Nguyễn Nho Trung hiện nay chưa công nhận loại đất nên chưa họp xét lại tái định cư theo khung chính sách mới.

Để bảo đảm quyền lợi cho người dân, công ty đề nghị UBND phường Điện Bàn tập trung quyết liệt tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong công tác thực hiện GPMB theo Luật Đất đai mới.

Trường hợp không thể giải quyết được, UBND phường xem xét thống nhất cho giữ nguyên quy hoạch chi tiết 1/500, điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại để thực hiện các dự án đầu tư công sau này, phần diện tích đất ở khai thác (nếu có) sẽ được dùng bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn phường.