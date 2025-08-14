Thế giới Người Italia lên núi trốn nóng ĐNO - Trong những đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè năm nay, nhiều người Italia quay lưng với kỳ nghỉ biển yêu thích, thay vào đó họ lên núi để tận hưởng thời tiết mát mẻ hơn và chi phí thấp hơn.

Nhiều bãi biển ở Italia vắng khách vào mùa hè năm nay. Ảnh: Euronews

Kỳ nghỉ biển ở Italia ngày càng đắt đỏ

Trong nhiều thập kỷ, các gia đình Italia từ khắp mọi nơi có thói quen chọn các bãi biển yêu thích cho ngày nghỉ mùa hè. Họ đặt ghế tắm nắng và ô dù tại điểm đến bãi biển quen thuộc trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và chuyển đến bờ biển để nghỉ lễ.

Nhưng theo Euronews, năm nay, người Italia dần xa lánh các bãi biển. Lượng du khách giảm tới 25% dọc theo một số bờ biển trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua.

Các công ty có trụ sở tại bãi biển đang báo cáo lượng du khách giảm mạnh, đặc biệt người ở lại trong thời gian dài. Trong khi đó, các dãy núi ở phía bắc của Italia đang đón lượng khách du lịch đạt kỷ lục.

Hiệp hội các cơ sở kinh doanh bãi biển Assobalneari Italia cho rằng, sự sụt giảm này do chi phí sinh hoạt cao, tác động đến chi tiêu. Dữ liệu từ Hiệp hội người tiêu dùng Altroconsumo cho thấy, chi phí thuê ghế tắm nắng hiện nay trung bình cao hơn 17% so với 4 năm trước.

Ví như, trên các bãi biển ở Lazio, rất khó để thuê hai ghế tắm nắng và một chiếc dù với giá dưới 30 euro/ngày. Con số này tăng lên tới 90 euro tại các khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng nhất ở Puglia và Sardinia.

Bùng nổ khách du lịch trên núi

Trái ngược hoàn toàn với cuộc khủng hoảng du lịch biển, lượng du khách đổ về các điểm đến miền núi của Italia tăng vọt.

Dù nghỉ dưỡng trên núi thường có chi phí thấp hơn so với ở bãi biển, các chuyên gia cho rằng điều này liên quan nhiều hơn đến thay đổi khí hậu đang tàn phá lục địa này.

Tháng 6 là một trong những tháng nóng nhất được ghi nhận trên toàn cầu, trong khi châu Âu trải qua một đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài với nhiệt độ tăng vọt lên hơn 40 độ C ở một số quốc gia. Nóng giảm nhẹ vào tháng 7 nhưng đây vẫn là tháng nóng thứ tư ghi nhận ở châu Âu.

Hồ Braies đón lượng khách kỷ lục vào mùa hè năm nay. Ảnh: Adria

Để ứng phó, khách du lịch tìm đến những vùng khí hậu mát mẻ, đặc biệt các khu vực núi cao như Dolomites.

Tại Trentino, khu vực phía bắc có nhiều công viên quốc gia và đỉnh núi, lượng du khách những tháng qua gần phá vỡ kỷ lục hơn 10 triệu người của mùa hè năm ngoái. Sự gia tăng du lịch mùa hè trở thành cứu cánh cho nhiều khu nghỉ dưỡng trên núi đang phải vật lộn với mùa đông ấm áp hơn và mùa tuyết rơi ngắn hơn.

Ở một số khu vực như Seceda, hồ Braies và Tre Cime di Lavaredo, dòng du khách đổ về rất khó kiểm soát.

Nằm sâu trong dãy núi Dolomites, con đường mòn đi bộ đường dài trên núi Seceda trở thành địa điểm nổi tiếng khi du khách chụp những bức ảnh ấn tượng về đỉnh Odle.

Người đi bộ đường dài và người dân địa phương chia sẻ hình ảnh về tuyến đường chật cứng du khách xếp hàng chờ chụp những bức ảnh đẹp trên Instagram. Thống kê có khoảng 8.000 người đi bộ trên con đường này chỉ trong một ngày của tháng 7 vừa qua.

