Xã hội “Người mẹ thứ hai” của sinh viên Lào Tình đoàn kết Việt - Lào được vun đắp bằng nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là mô hình “Người mẹ thứ hai” của Hội LHPN thành phố tại phường Liên Chiểu.

Các mẹ tổ chức sinh nhật cho con trong mô hình “Người mẹ thứ hai”. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nối nhịp cầu yêu thương

Xuất phát từ tấm lòng sẻ chia, Chi hội Phụ nữ Quang Thành 4A2 và Quang Thành 4A4 đã nhận đỡ đầu 3 sinh viên Lào đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, gồm Hantavong Aphaphone (Châu), Bounsavath Ameena (Bông) và Xayalat Tue (Tư).

Với các chị em hội viên, việc chăm lo, đồng hành cùng sinh viên Lào không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình thương chân thành như dành cho con ruột của mình.

Chị Bùi Hoa Lý, Chi hội trưởng Chi hội Quang Thành 4A4 chia sẻ: “Mô hình mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào. Đây là cách để phụ nữ Việt Nam thể hiện tấm lòng nhân ái, những hành động đẹp không chỉ lan tỏa trong nước mà còn tạo tiếng vang đến bạn bè quốc tế”.

Để kết nối, “những người mẹ Việt” còn lập nhóm Zalo mang tên “Gia đình Việt - Lào” để thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với các con.

Chị Trịnh Thị Thêu, Chi hội trưởng Quang Thành 4A2 nhớ lại ngày 5/4/2024, khi Hội LHPN quận Liên Chiểu (cũ) giới thiệu hai sinh viên Lào cho chị nhận đỡ đầu: “Tôi đón nhận các con với tình thương của một người mẹ. Tôi động viên, quan tâm, lo cho sức khỏe, học tập của các con, rồi mời về nhà dịp cuối tuần, ngày lễ như 8/3, 20/10, Ngày gia đình Việt Nam hay Tết cổ truyền. Chúng tôi cùng nấu ăn, dạy các con làm nem, trò chuyện thân mật… Tất cả tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng như chính gia đình của các con”.

Vào những dịp đặc biệt như Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày của mẹ, sinh nhật hay Tết cổ truyền, những “người mẹ thứ hai” luôn mời các con về nhà, tạo cơ hội để các em trải nghiệm văn hóa, phong tục, ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, trong đám cưới con gái ruột, chị Hoa Lý cũng mời các con là sinh viên Lào đến chung vui để hiểu thêm về phong tục cưới hỏi của người Việt.

Lan tỏa nghĩa tình

Không chỉ dừng lại ở việc đón tiếp, chăm sóc, nhiều khi các mẹ còn chu đáo chuẩn bị quà, thức ăn mang xuống ký túc xá khi các con bận học không thể về nhà.

Các mẹ trong mô hình “Người mẹ thứ hai” đón các con về nhà sum vầy. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Bounsavath Ameena (Bông) xúc động chia sẻ: “Mẹ Thêu, mẹ Lý không chỉ là người mẹ thứ hai mà còn là cô giáo giúp em học giỏi tiếng Việt hơn từng ngày. Có lần sinh nhật, vì bận học nên em không thể về, hai mẹ đã xuống ký túc xá tổ chức cho em. Mỗi khi bận không về được, mẹ lại gói đồ ăn mang xuống. Nhờ vậy, chúng em luôn cảm nhận được tình cảm nồng ấm, thân thiện như trong chính gia đình mình. Nhờ có mẹ, em đã vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương để yên tâm học tập”.

Theo chị Thêu, thông qua mô hình, các sinh viên Lào không chỉ nhận được sự đùm bọc, yêu thương, mà còn có môi trường lành mạnh để trau dồi kỹ năng tiếng Việt, hòa nhập nhanh hơn với đời sống học tập, sinh hoạt ở Việt Nam.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, bà Huỳnh Lê Hồng Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường Liên Chiểu nói: “Đây là mô hình giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thời gian đến, hội sẽ tiếp tục nhân rộng, duy trì để mô hình ngày càng lan tỏa, trở thành nhịp cầu gắn kết bền chặt tình anh em Việt - Lào”.

Từ những cử chỉ bình dị nhưng chan chứa yêu thương, mô hình “Người mẹ thứ hai” đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Mỗi hội viên, một cử chỉ đẹp - Mỗi tổ chức hội, một hành động ý nghĩa”.

Đây cũng là minh chứng cho tình hữu nghị keo sơn, thủy chung đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, được viết tiếp bằng tấm lòng nhân ái của những phụ nữ nơi phố biển Đà Nẵng.