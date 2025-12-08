Thông tin doanh nghiệp Người thợ điện nơi đầu sóng ngọn gió Cù Lao Chàm - một vùng đất đẹp như tranh, không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là nơi những người thợ điện âm thầm viết nên câu chuyện nghề đầy xúc động. Ở nơi cách trở đất liền, mùa hè khát nước, mùa đông chia cắt, mỗi bóng đèn sáng, mỗi thiết bị vận hành ổn định là kết tinh từ mồ hôi, sự dấn thân và tinh thần cống hiến không mỏi mệt của những người thợ điện nơi đầu sóng ngọn gió.

Quang cảnh trên đảo Cù Lao Chàm.

Giữ ánh sáng nơi xã đảo

Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, cách đất liền khoảng 15km, là một trong 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Với khoảng 3.000 dân, 680 hộ, 769 khách hàng sử dụng điện, nơi đây từng sống trong cảnh phụ thuộc vào điện máy phát, thiếu ổn định, hạn chế giờ dùng. Ngày 3/9/2016, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi điện lưới quốc gia chính thức được kéo ra đảo. Từ đó, đảo được thắp sáng cả ngày lẫn đêm, tạo đà phát triển du lịch, dịch vụ, lĩnh vực mà hơn 75% người dân nơi đây đang tham gia, từ homestay, nhà hàng, đến ghe chở khách.

Điện ở đây do Tổ Quản lý điện tổng hợp Tân Hiệp quản lý. Với khối lượng hơn 10,5km đường dây trung thế, 12km hạ thế, 14 trạm biến áp cùng một kháng điện 750kVA trên đảo. Anh em công nhân chia nhau túc trực 24/24 giờ, không chỉ để vận hành, bảo trì thiết bị mà còn thường xuyên kiểm tra phao cảnh báo khu vực có cáp ngầm xuyên biển, tuyến cáp quan trọng nằm trong khu neo đậu tàu thuyền và tuyến hàng hải quốc tế.

Anh Huỳnh Viết Hải - Tổ trưởng Tổ quản lý điện tổng hợp Tân Hiệp cho biết: "Mỗi lần ra kiểm tra phao biển, chúng tôi phải theo dõi thời tiết sát sao, chọn thời điểm thuê ghe của ngư dân. Có hôm, chưa kịp ăn gì để tránh bị say sóng, nhưng cũng có khi do mệt quá mà không thể hoàn tất nhiệm vụ, phải quay về bờ. Nhiều anh em kiểm tra xong, lên bờ đi không nổi, phải nằm nghỉ cả tiếng đồng hồ mới có thể hồi phục".

Kiểm tra phao biển hành lang tuyến cáp ngầm cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm.

Mỗi mùa mưa bão đến, khi người ta tìm nơi trú ẩn thì những người thợ điện trên đảo lại bước vào cao điểm trực chiến. Cù Lao Chàm là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của gió mùa Đông Bắc, áp thấp, bão nhiệt đới. Để đảm bảo điện không gián đoạn, anh em phải ứng trực xuyên bão, có khi hàng tháng mới được trở lại đất liền. Có người vừa về đến nhà, chưa kịp đưa con đi học thì đã phải vội vã quay lại vì tin báo thời tiết xấu.

Cuộc sống gia đình trở thành điều xa xỉ. Điều kiện làm việc ở đảo cũng đầy thử thách: nước sinh hoạt thiếu hụt vào mùa hè, thiết bị nhanh xuống cấp do môi trường nhiễm mặn, chi phí di chuyển giữa đảo và đất liền cao khiến thu nhập không tương xứng với công sức. Vậy nhưng, suốt gần 10 năm qua, chưa một ai trong đội thợ điện nơi đây xin chuyển công tác, bỏ cuộc hay phàn nàn.

Gắn bó bằng tình người

Nếu công nhân ngành điện mang ánh sáng đến đảo thì người dân nơi đây lại là những người thắp lên hơi ấm tình người, tiếp thêm động lực cho các anh vượt qua những ngày xa nhà, thiếu thốn.

Cấp điện trên đảo Cù Lao Chàm.

Cù Lao Chàm không có siêu thị. Khi biển động, tàu ghe không thể ra vào, thực phẩm trở nên khan hiếm. Thế nhưng, bà con nơi đây chưa bao giờ để những người thợ điện đói bụng. Cá, mực, rong biển, rau vườn, bữa cơm gia đình, đều được san sẻ như người thân. Có lần, đang đi sửa điện, người dân gọi vào ăn cơm chung, có khi còn nấu phần riêng để mang đến tận nơi làm việc.

Tình cảm ấy không chỉ đến từ lòng biết ơn, mà còn là sự tin yêu. Khi thấy người dân dùng đèn sợi đốt, các anh không ngần ngại tư vấn, thậm chí bỏ tiền túi để thay đèn LED giúp họ tiết kiệm điện. Thiết bị sau công tơ hư hỏng, các anh âm thầm sửa chữa, không nề hà công việc “không thuộc chuyên môn”. Dịp lễ hội, các anh trực chiến bảo đảm nguồn điện cho sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Điện không chỉ làm sáng ngôi nhà, nó làm sáng niềm tin, mở rộng cơ hội. Nhờ điện, ngành du lịch địa phương bùng nổ, một ngày cao điểm có thể đón đến 7.000 khách. Nhờ điện, các dịch vụ y tế, học tập, sản xuất được nâng tầm. Và nhờ điện, người dân cảm nhận được rõ nét sự kết nối giữa đảo và đất liền, giữa ngành điện với cộng đồng.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, công việc đôi khi chỉ là một thao tác kỹ thuật nhỏ, nhưng trách nhiệm thì luôn lớn lao. Đó không chỉ là việc giữ cho một bóng đèn sáng mà là gìn giữ cả sự sống và niềm tin giữa biển khơi. Chính điều ấy làm nên phẩm chất đặc biệt của những người thợ điện trên đảo Cù Lao Chàm.

Trong thời đại công nghệ và đô thị hóa nhanh chóng, vẫn có những con người ngày ngày đối diện với sóng gió, sương mù và những chuyến tàu xa để hoàn thành một nhiệm vụ rất đỗi giản dị nhưng thiêng liêng: giữ cho ánh sáng không bao giờ tắt nơi đảo xa.