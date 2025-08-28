Tài chính - Thị trường Nguồn hàng hóa dồi dào dịp Quốc khánh Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp đến, các đơn vị bán lẻ, chợ truyền thống trên địa bàn thành phố chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ thị trường.

Người tmua sắm tại chợ Hàn (phường Hải Châu). Ảnh: TRẦN TRÚC

Hàng hóa phong phú, giá cả rõ ràng

Thời điểm này, lượng khách hàng đến mua sắm tại các siêu thị, chợ truyền thống đã bắt đầu tăng mạnh so với ngày thường. Một số chợ truyền thống như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Tam Kỳ… ghi nhận không khí mua sắm nhộn nhịp.

Tại chợ Hàn (phường Hải Châu), các tiểu thương chủ động sắp xếp, trưng bày lại sản phẩm, quầy hàng để tối đa giá trị thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách. Vì là chợ điểm phục vụ du lịch, do đó các tiểu thương đã tăng nguồn hàng khoảng 40% so với ngày thường để giữ ổn định giá cả, tạo sự uy tín đến khách hàng.

Chị Hoàng Thị Hoa, tiểu thương hàng cá rim khô đặc sản tại chợ Hàn, cho hay: “Những ngày này lượng khách du lịch đến chợ đã bắt đầu tăng mạnh. Tôi đã sớm chuẩn bị các phương án dự trữ, tăng nguồn hàng so với ngày thường”.

Tương tự, nhiều tiểu thương chợ Tam Kỳ đã bổ sung thêm nhiều loại hàng hóa, thực phẩm dịp lễ này. Bà Nguyễn Thị Trinh, chủ quầy hàng rau, củ, quả cho biết, dự kiến dịp lễ 2/9 sức mua sẽ tăng nên bà đã tăng thêm 20-30% nguồn hàng vì để có thể kịp thời cung ứng cho người tiêu dùng. Cũng theo bà Trinh, do nguồn cung hàng hóa dồi dào nên giá cả có thể sẽ được giữ ổn định, không tăng nhiều.

Theo Ban Quản lý chợ Hàn, những ngày này lượng khách du lịch đến chợ đã bắt đầu tăng 30-40% so với ngày thường. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban quản lý chợ Hàn cho hay, lượng hàng hóa tại chợ luôn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân và du khách.

“Trong dịp lễ, mỗi ngày dự kiến có khoảng hơn 10.000 lượt khách đến chợ mua sắm. Do đó, chúng tôi quán triệt các tiểu thương không chèo kéo, niêm yết giá rõ ràng, luôn niềm nở trong vấn đề mua bán, tạo ấn tượng tốt cho mỗi du khách khi ghé đến chợ; tăng cường công tác kiểm tra, nhất là các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến hình ảnh kinh doanh, buôn bán và du lịch tại chợ”, ông Thành nói.

Nhiều chương trình khuyến mãi

Trong khi đó, các siêu thị trên địa bàn thành phố cũng chủ động tăng cường nguồn hàng, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Các siêu thị chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người dân, du khách trong dịp lễ 2/9. Ảnh: TRẦN TRÚC

Ông Phan Thống, Giám đốc siêu thị Co.opMart Đà Nẵng cho hay, trong dịp lễ 2/9, đơn vị triển khai chương trình khuyến mãi lớn “Tự hào siêu thị Việt” từ ngày 28/8 đến 17/9/2025, mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, khuyến mãi sâu, quà tặng thiết thực cùng nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng.

“Lễ 2/9 có 4 ngày nghỉ, do đó dự báo nhu cầu, sức mua của thị trường tăng mạnh. Co.opMart Đà Nẵng đã chủ động dự trữ khoảng 1.000 tấn hàng các loại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân đợt lễ này”, ông Thống cho hay.

Đại diện Siêu thị GO! Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tăng lượng hàng hóa lên 25-30% so với ngày thường. Siêu thị kỳ vọng sức mua cũng sẽ tăng tương đương, dự kiến khoảng 6.000 - 7.000 lượt khách/ngày.

Xác định đây là dịp lễ nghỉ khá dài nên tất cả mặt hàng đều được siêu thị đặt đa dạng về chủng loại và tăng số lượng, từ các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng thực phẩm khô và hàng phi thực phẩm (đồ dùng gia dụng, quần áo thời trang...). Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mãi được áp dụng toàn quốc với việc giảm giá đa dạng tất cả các mặt hàng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng (Sở Công Thương), đơn vị sẽ chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ dân sinh, khu vui chơi, nghỉ dưỡng, các tuyến phố buôn bán, cơ sở sản xuất, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm.

Đồng thời chú trọng kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm; việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với mặt hàng thiết yếu.