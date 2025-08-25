Chính trị Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ĐNO - Sáng 25/8, tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động và tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận sự hy sinh không ngừng của lớp lớp cán bộ ngoại giao để viết nên bản anh hùng ca của đất nước, dân tộc. Trong hành trình của dân tộc Việt Nam từ khi lập nước, qua quá trình chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngoại giao Việt Nam đã có thành tựu vô cùng quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói: “Tôi chúc mừng ngành Ngoại giao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kính chúc sức khỏe Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Bình”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Quyết định của Chủ tịch nước được công bố tại lễ kỷ niệm nêu rõ: Đảng, Nhà nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vì công lao to lớn của bà trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tại lễ kỷ niệm, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhắc lại việc tham gia đàm phán Hiệp định Paris và khẳng định, hiệp định là sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng trong ngành Ngoại giao. Đồng thời, bà tin tưởng, với truyền thống 80 năm, với những bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến nhân dân về việc xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình (sinh ngày 26/5/1927), tên khai sinh là Nguyễn Thị Châu Sa. Bà được biết đến khi giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị bốn bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968 - 1973.

Bà là một trong những người đại diện các bên ký Hiệp định Paris năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào hiệp định.

Sau khi đất nước Việt Nam thống nhất, bà từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến 2002.