An ninh trật tự Nhanh trí cầu cứu Cảnh sát giao thông, tài xế thoát khỏi vị khách “ngáo đá” ĐNO - Chở một vị khách trong tình trạng “ngáo đá” vì phê ma túy, tài xế Grab nhanh trí cầu cứu Cảnh sát giao thông và thoát nạn.

Cảnh sát giao thông khống chế đối tượng bị “ngáo đá”. Ảnh: Cảnh sát giao thông cung cấp

Sáng 8/8, ông N.Q. (SN 1966, phường Sơn Trà), tài xế Grab ô tô mang biển số 43A-278.xx nhận chở khách từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng.

Ngay khi lên xe, vị khách thể hiện thái độ bất thường với lời nói cộc cằn, hành vi hung hăng và liên tục đe dọa tài xế.

Khi đến địa chỉ, đối tượng không chịu xuống xe mà yêu cầu ông Q. tiếp tục chở đến bến xe Đà Nẵng. Dù lo sợ, ông Q. vẫn giữ bình tĩnh, vừa lái xe vừa tìm cơ hội đảm bảo an toàn.

Khi xe qua đường Nguyễn Tri Phương, nhận thấy tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ, ông Q. nhanh trí điều khiển xe vào chốt và cầu cứu lực lượng chức năng.

Ngay lập tức, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế đối tượng và đưa về Công an phường Thanh Khê làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, đối tượng là T.N.H.T. (SN 1987, đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng), trở về địa phương sau khi hoàn thành thời hạn cai nghiện bắt buộc vào tháng 12/2024.

Tại thời điểm bị khống chế, T. có dấu hiệu loạn thần, không kiểm soát được hành vi.

Tổ công tác phối hợp Công an phường Thanh Khê và cơ quan chức năng đưa đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định pháp luật.