Thông tin doanh nghiệp Nhật Tảo Center hướng dẫn 5 cách tự khắc phục tại nhà trước khi gọi thợ Tivi được xem là một trong những thiết bị điện được sử dụng nhiều nhất trong mỗi gia đình. Trong quá trình sử dụng sẽ gặp phải một vài lỗi nhỏ. Những lỗi này thường không quá phức tạp, vẫn có thể tự khắc phục tại nhà trước khi gọi thợ đến. Hãy cùng Nhật Tảo Center các cách khắc phục tại nhà.

Trước khi nhấc máy gọi thợ, hãy thử thực hiện 5 bước kiểm tra đơn giản sau đây, có thể giúp tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

Khởi động lại toàn bộ hệ thống (Power Cycle)

Đây là bước đầu tiên nhưng lại vô cùng hiệu quả. Các thiết bị điện tử sau một thời gian hoạt động có thể gặp lỗi phần mềm tạm thời.

- Cách thực hiện: Tắt tivi bằng remote. Sau đó, rút dây nguồn của tivi và cả các thiết bị kết nối (đầu thu, loa, Android box...) ra khỏi ổ cắm. Đợi khoảng 2-3 phút để các linh kiện xả hết điện tích. Cuối cùng, cắm lại mọi thứ và bật tivi lên xem sự cố đã được khắc phục chưa.

Kiểm tra nguồn vào và dây cáp kết nối

Tivi mất tín hiệu đôi khi chỉ vì chọn sai nguồn vào (Input Source) hoặc dây cáp bị lỏng.

- Cách thực hiện: Trên remote, tìm nút có ghi “Source”, “Input” hoặc biểu tượng mũi tên đi vào hình chữ nhật. Bấm nút này và lần lượt chọn qua các cổng kết nối như HDMI 1, HDMI 2, AV... để xem cổng nào đang được sử dụng. Đồng thời, hãy kiểm tra đảm bảo các đầu dây cáp (HDMI, cáp truyền hình) đã được cắm chặt vào cả tivi và thiết bị phát.

Kiểm tra Remote (Điều khiển từ xa)

Tivi không phản hồi có thể do remote hết pin hoặc bị lỗi.

- Cách thực hiện: Hãy thử thay một cặp pin mới. Để kiểm tra xem remote còn hoạt động không, hãy mở camera của điện thoại, hướng remote vào camera và bấm một nút bất kỳ. Nếu thấy đèn hồng ngoại ở đầu remote chớp sáng trên màn hình điện thoại, nghĩa là remote vẫn tốt. Nếu không, có lẽ đã đến lúc cần một chiếc remote mới.

Thử với một thiết bị phát khác

Nếu tivi vẫn mất hình hoặc tiếng khi kết nối với đầu thu kỹ thuật số, hãy thử dùng chính dây cáp đó để kết nối tivi với một thiết bị khác như laptop.

- Cách thực hiện: Nếu tivi hiển thị hình ảnh từ laptop bình thường, vấn đề khả năng cao nằm ở đầu thu mà không phải ở tivi.

Thiết lập lại cài đặt gốc (Factory reset)

Đây là giải pháp cuối cùng khi các cách trên không hiệu quả. Việc này sẽ đưa mọi cài đặt của tivi về trạng thái như lúc mới xuất xưởng, có thể khắc phục các lỗi phát sinh do xung đột phần mềm.

- Lưu ý: Quá trình này sẽ xóa mọi cài đặt cá nhân của khách hàng.

- Cách thực hiện: Vào mục “Cài đặt” (Settings) của tivi, tìm đến mục “Hệ thống” (System) hoặc “Hỗ trợ” (Support), và chọn “Thiết lập lại cài đặt gốc” (Reset to Factory Settings).

Khi nào thực sự cần gọi thợ?

Nếu đã thử cả 5 bước trên mà tivi vẫn không hoạt động, đây là lúc cần sự trợ giúp của chuyên gia. Đặc biệt, hãy gọi thợ ngay nếu tivi có những dấu hiệu sau:

- Màn hình có sọc kẻ, đốm đen, loang màu hoặc bị vỡ.

- Tivi có tiếng nhưng không có hình (màn hình tối đen).

- Thiết bị phát ra mùi khét hoặc có tiếng nổ lách tách.

Với những sự cố phức tạp liên quan đến phần cứng như panel màn hình hay bo mạch nguồn, việc tự ý tháo lắp không chỉ nguy hiểm mà còn có thể khiến tình trạng hư hỏng nặng hơn. Đây là lúc cần đến một dịch vụ sửa tivi tại nhà chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Nhật Tảo Center – Trung tâm sửa chữa tivi tại nhà Đà Nẵng

Nhật Tảo Center là trung tâm chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện tivi, loa amply, thay màn hình tivi , đặc biệt là dịch vụ sửa tivi tận nhà với quy trình minh bạch. Với đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, trung tâm cam kết "bắt đúng bệnh, báo đúng giá", kiểm tra và tư vấn miễn phí trước khi tiến hành sửa chữa. Mọi linh kiện thay thế đều có nguồn gốc rõ ràng và chế độ bảo hành dài hạn.

Để được tư vấn miễn phí hoặc đặt lịch hẹn sửa chữa tận nhà, độc giả có thể liên hệ:

Hotline hỗ trợ 24/7: 09.1111.8824 - 07773.37770

Website: https://suativitainhadanang.net/

Địa chỉ:

- 24 Bùi Hiển, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng

- 15 Phan Thanh Giản, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng (địa chỉ cũ: 15 Phan Thanh Giản, Điện Ngọc, Quảng Nam)

- Lô 01-03 Lê Duẩn, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng

- 102 Hàn Hải Nguyên, TP. Hồ Chí Minh