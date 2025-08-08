Thứ Sáu, 8/8/2025
Nhiều điểm mới trong chính sách thuế

T.HUY 08/08/2025 13:55

ĐNO - Sáng 8/8, Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại về các chính sách thuế mới ban hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các nội dung mới, sửa đổi của chính sách thuế trong năm 2025.

img_8191.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: T. HUY

Hội nghị giới thiệu điểm mới về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 117/2025/NĐ-CP về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân; Nghị định số 174/2025/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025 - 31/12/2026…

Trước đó, vào tháng 4/2025, Chi cục Thuế khu vực 12 (nay là Thuế thành phố Đà Nẵng) tổ chức các lớp giới thiệu điểm mới của Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về hóa đơn chứng từ, các chính sách gia hạn nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, gia hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025; giảm 30% tiền sử dụng đất năm 2024; giảm 2% tiền thuế giá trị gia tăng...

Trong năm 2025, nhiều chính sách thuế mới sửa đổi, thay thế có hiệu lực như Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Nghị định số 70/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn chứng từ, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; nghị định quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân...

