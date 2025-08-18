Biên giới - Hải đảo Nhiều hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cho học sinh và người dân xã Hùng Sơn ĐNO - Ngày 17/8, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hùng Sơn và Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại Cột mốc 692.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng người dân, học sinh xã Hùng Sơn thực hiện nghi thức chào cờ mốc quốc giới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức như thực hiện nghi thức chào mốc quốc giới, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành hệ thống đường biên, mốc quốc giới, pháp luật về biên giới.

Trao tặng 100 cờ Tổ quốc cho nhân dân tại 12 thôn trên địa bàn xã; nhận hỗ trợ mới 2 học sinh vượt khó học giỏi thuộc Bản Abưl (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) và thôn Atu 1 (xã Hùng Sơn), nâng tổng số học sinh được đơn vị nhận hỗ trợ đỡ đầu theo Chương trình "Nâng nước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" lên 7 người (trong đó có 3 học sinh Lào).

Trao học bổng, tuyên dương học sinh vượt khó xã Hùng Sơn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình "Mùa hè xanh" tại thôn Arooi, trao tặng 210 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn; 1 khu vui chơi trẻ em và thư viện sách cho Trường Mẫu giáo liên xã Ga Ry - Ch'Ơm; trao học bổng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá chương trình gần 100 triệu đồng.

Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới.

Đại diện Đồn Biên phòng Ga Ry tặng quà động viên "con nuôi" của đơn vị. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Trước đó, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, sinh hoạt truyền thống cho học sinh và người dân biên giới khó khăn trên địa bàn xã Hùng Sơn.

Nhiều suất học bổng được trao ngay mốc quốc giới, động viên học sinh biên giới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Tặng cờ Tổ quốc cho người dân các thôn tại xã Hùng Sơn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Trước đó, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức cho người dân biên giới khó khăn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Trao quà cho người dân khó khăn xã Hùng Sơn. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Các đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

[VIDEO] - Nghi thức chào cờ tại mốc quốc giới: