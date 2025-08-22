Thế giới Nhiều nước tăng trợ cấp cho học sinh Trước thềm năm học mới 2025 - 2026, nhiều quốc gia đồng loạt công bố gói hỗ trợ cho gia đình có con đi học. Đáng chú ý, ngay cả những quốc gia có mức sống cao như Pháp vẫn tăng trợ cấp, cho thấy giáo dục và an sinh xã hội được coi là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang.

Nhiều quốc gia đồng loạt công bố gói hỗ trợ cho gia đình có con đi học đầu năm học mới. Ảnh minh họa: frenchtutoringfun.com

Tại Pháp, theo trang service-public.fr, khoản trợ cấp đầu năm học (ARS) năm nay được điều chỉnh tăng 1,7%. Cụ thể, mức hỗ trợ dao động từ 423 đến hơn 462 euro tùy theo độ tuổi của trẻ và được tự động chi trả dựa trên thu nhập của phụ huynh.

Khoảng 3 triệu hộ gia đình, tương đương tổng cộng 5 triệu trẻ em sẽ được nhận khoản tiền này trong tháng 8/2025, thời điểm mua sắm cao điểm trước thềm khai giảng. Đây là khoản hỗ trợ được xét theo thu nhập, bảo đảm nhóm gia đình thu nhập thấp và trung lưu được hưởng lợi nhiều nhất.

Chính phủ Pháp cho rằng, chính sách này không chỉ đảm bảo công bằng xã hội mà còn góp phần duy trì sức mua của người dân. Thực tế, nhiều phụ huynh thừa nhận, nếu không có khoản trợ cấp, việc chuẩn bị đầy đủ cho con cái là gánh nặng lớn. Trong khi đó, các nhà bán lẻ lớn kỳ vọng doanh thu mùa khai trường có thể tăng gấp đôi nhờ chính sách này. Như vậy, ngoài yếu tố an sinh, chính sách còn tạo động lực tích cực cho kinh tế nội địa.

Việc Pháp, quốc gia vốn nổi tiếng với hệ thống phúc lợi xã hội vững chắc, vẫn kiên trì duy trì trợ cấp cho thấy ngay trong xã hội thịnh vượng cũng tồn tại áp lực chi phí sinh hoạt và chênh lệch thu nhập. Giá sách vở, đồ dùng học tập tại Pháp đã tăng khoảng 2% chỉ trong vòng một năm. Do vậy, với những gia đình đông con hay thu nhập trung bình, khoản trợ cấp này trở thành “phao cứu sinh” quan trọng.

Nhiều quốc gia khác cũng triển khai chính sách tương tự.

Tại Ireland, chính phủ cung cấp khoản trợ cấp mua đồ dùng học tập với mức 160 cho trẻ từ 4-11 tuổi và 285 cho trẻ từ 12 tuổi trở lên trong hệ thống giáo dục chính thức, theo TheJournal.ie.

Tại Hà Lan, từ đầu năm 2025, chính phủ dành 429 triệu euro vào năm tới để tăng trợ cấp chăm sóc trẻ em, giúp các gia đình trung lưu tiết kiệm đến hàng nghìn euro mỗi năm. Theo NU.nl, chính sách nhân văn này giúp Hà Lan tiến gần hơn một bước đến mục tiêu gần như miễn phí dịch vụ chăm sóc trẻ em mà chính phủ muốn thực hiện vào năm 2027.

Chính quyền bang Queensland (Úc) triển khai sáng kiến tặng voucher trị giá 100 AUD cho mỗi học sinh từ lớp mẫu giáo (Prep) đến lớp 6 với ngân sách khoảng 250 triệu AUD hằng năm, nhằm hỗ trợ chi tiêu đồ dùng học tập, sách vở, và đồng phục, theo Courier Mail.

Có thể thấy, dù dưới những hình thức khác nhau, trợ cấp tiền mặt, voucher hay tăng ngân sách dịch vụ, xu hướng chung của nhiều quốc gia là coi hỗ trợ giáo dục không chỉ là chính sách phúc lợi đơn thuần, mà còn là phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Việc trợ cấp đầu năm học mang lại nhiều lợi ích cùng lúc: giảm áp lực tài chính cho gia đình ở những giai đoạn chi tiêu cao điểm, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và quan trọng hơn cả là bảo đảm mọi đứa trẻ đều có cơ hội đến trường trong điều kiện tốt hơn.