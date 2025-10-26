Du lịch Những điểm sáng du lịch vùng ven phố cổ Hội An ĐNO - Du lịch vùng ven phố cổ Hội An ngày càng khẳng định sức hấp dẫn trong thu hút khách, góp phần đa dạng điểm đến, tạo sinh kế, thu nhập ổn định cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Du khách tham quan rừng dừa nước Cẩm Thanh. Ảnh: VĨNH LỘC

Khẳng định thương hiệu

Ngày 3/10 vừa qua, làng Cẩm Thanh (phường Hội An Đông) được Tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh là một số 50 làng đẹp nhất thế giới. Danh hiệu một lần nữa khẳng định những giá trị độc đáo mà Cẩm Thanh đang sở hữu.

Trước đó, Cẩm Thanh nhiều lần được các tổ chức trong và ngoài nước vinh danh, như “Điểm đến du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương” của UNESCO dành cho khu di tích rừng dừa Bảy Mẫu (2023), hay “Top 25 hoạt động du lịch trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới” dành cho dịch vụ trải nghiệm thuyền thúng tại rừng dừa (2024)…

Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, làng Cẩm Thanh sở hữu cảnh quan, thiên nhiên, sinh thái độc đáo, đặc biệt là 106ha rừng dừa nước cùng các làng nghề truyền thống đặc trưng như nghề làm tre thủ công, chằm lá dừa, khai thác thủy, hải sản…

Nhiều năm qua, làng Cẩm Thanh với rừng dừa Bảy Mẫu trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trên thế giới. Năm 2024, hơn 1,1 triệu lượt khách đã tham quan rừng dừa, tổng doanh thu gần 31 tỷ đồng.

Riêng 9 tháng của năm 2025, hơn 905 nghìn lượt khách đến tham quan rừng dừa (đa phần là khách quốc tế), doanh thu trên 27,1 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ, đạt 84,87% kế hoạch đề ra.

Tương tự, làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây) là điểm đến được khẳng định với những danh hiệu nổi bật như “Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia” (2019), hay “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao thưởng ngày 27/9/2025.

Với làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây), việc UN Tourism trao tặng danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024” (ngày 15/11/2024) khẳng định vững chắc những giá trị độc đáo của làng nghề trong phát triển du lịch, thu hút khách tham quan.

Du khách trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Thanh Hà. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây khẳng định, các danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống, mà còn là động lực để mở rộng và phát triển các hoạt động du lịch, hướng về cộng đồng, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Năm 2024, làng gốm Thanh Hà đón gần 510 nghìn lượt khách và làng rau Trà Quế đón gần 35 nghìn lượt khách tham quan. Riêng 9 tháng của năm 2025, số khách tham quan làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế lần lượt trên 199 nghìn lượt và hơn 28 nghìn lượt khách.

Cộng đồng hưởng lợi

Vùng ven phố cổ Hội An có nhiều làng nghề truyền thống tuổi đời vài trăm năm, đến nay hầu hết phát triển theo hướng gắn với du lịch. Hiệu quả mang lại không chỉ giúp bảo tồn làng nghề vững chắc mà còn góp phần tạo sinh kế, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Tại phường Hội An Đông, tính đến hết tháng 9/2025, toàn phường có 1.347 người dân tham gia dịch vụ vận chuyển khách tham quan, trải nghiệm rừng dừa Bảy Mẫu bằng thúng chai, thu nhập bình quân mỗi tháng từ 10 - 15 triệu đồng/người. Đáng chú ý, rất nhiều lao động trong số này là phụ nữ và người cao tuổi.

Với làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế, du lịch phát triển đã tác động tích cực đến cộng đồng địa phương. Bên cạnh đem lại nguồn lợi thường xuyên cho người dân trực tiếp tham gia phục vụ du lịch thông qua các hoạt động trình diễn nghề, hướng dẫn khách trải nghiệm…, đồng thời cũng tạo nguồn lực cho địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy nghề, làng nghề truyền thống hiệu quả.

Các làng nghề vùng ven di sản Hội An ngày càng khẳng định sức hút với du khách tham quan. Ảnh: VĨNH LỘC

Chủ tịch UBND phường Hội An Tây Bùi Văn Dũng chia sẻ, qua gần 25 năm triển khai hoạt động du lịch, làng gốm Thanh Hà trở thành hình mẫu điển hình của thành phố và cả nước trong phát triển du lịch làng nghề.

Nếu như năm 2001, khi bắt đầu đón khách chỉ có 7 hộ dân đăng ký phục vụ hoạt động du lịch, thì đến nay đã có 37 hộ với 68 thợ nghề, trong đó có 5 nghệ nhân cấp thành phố tham gia thường xuyên vào công tác sản xuất và phục vụ các hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách.

Đặc biệt, từ nguồn thu vé tham quan, tất cả thợ nghề đều nhận được mức thù lao bồi dưỡng định kỳ hàng tháng dựa trên tay nghề và mức độ đóng góp vào hoạt động du lịch, bình quân khoảng 52,1 triệu đồng/người/năm.

Tương tự, tại làng rau Trà Quế, việc triển khai hoạt động hướng dẫn tham quan đã mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng. Ngoài việc tạo thu nhập trực tiếp cho các hộ dân tham gia thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, phục vụ nước hạt é cho khách…, hầu hết hộ dân làm nghề cũng được hỗ trợ giống cây, phân bón, dụng cụ lao động bằng nguồn kinh phí trích lại từ hoạt động bán vé tham quan.

Cạnh đó, cơ sở vật chất, hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, như lát gạch, cải tạo các tuyến đường nội bộ, trồng hoa tạo điểm nhấn cảnh quan cho làng nghề truyền thống, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.