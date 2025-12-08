Bạn cần biết Những mẫu máy bộ đàm Motorola được ưa chuộng trên thị trường Ngày nay, nhu cầu về một hệ thống liên lạc chuyên nghiệp, ổn định và an toàn được chú trọng. Đối với các doanh nghiệp, các thiết bị, giải pháp liên lạc hiệu quả không chỉ giúp công việc vận hành trơn tru mà còn góp phần bảo vệ thông tin quan trọng và nâng cao hiệu suất làm việc hằng ngày. Máy bộ đàm của hãng Motorola Solutions được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để liên lạc nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định và đáng tin cậy trong nhiều điều kiện làm việc khác nhau.

Thị trường bộ đàm chuyên nghiệp tại Việt Nam: Nhu cầu và xu hướng

Sự tăng trưởng của các ngành xây dựng, nhà máy sản xuất công nghiệp, an ninh, và khách sạn - Resort đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho các giải pháp hệ thống liên lạc nội bộ. Doanh nghiệp không chỉ cần một thiết bị nghe gọi đơn thuần mà cần nhiều giải pháp toàn diện hơn như: âm thanh rõ nét, tín hiệu ổn định, bảo mật thông tin và phần mềm quản lý thông minh. Điều này thúc đẩy sự chuyển dịch từ công nghệ bộ đàm chế độ Analog sang bộ đàm kỹ thuật số (Digital) với nhiều tính năng ưu việt để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Ba mẫu máy bộ đàm Motorola dòng Mototrbo được ưa chuộng tại Việt Nam

Là nhà phân phối và trung tâm bảo hành ủy quyền chính thức của Motorola Solutions, Công ty Cổ phần Viễn thông Thế Kỷ (Century Telecom JSC) ghi nhận nhu cầu sử dụng máy bộ đàm Motorola trong các doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Nổi bật trong số đó là ba mẫu sản phẩm được ưa chuộng: Motorola R7, Motorola R2 và Motorola C2620.

Motorola R7: Chuẩn mực mới cho phân khúc bộ đàm cao cấp

Dẫn đầu phân khúc cao cấp, máy bộ đàm Motorola R7 là lựa chọn hàng đầu cho các người dùng quản lý và môi trường vận hành đòi hỏi tính năng an toàn, bảo mật và cao cấp nhất.

- Tính năng đột phá, âm thanh vượt trội: Motorola R7 được trang bị công nghệ lọc tiếng ồn tiên tiến IMPRES, đảm bảo âm thanh trong trẻo ngay cả trong môi trường ồn ào. Thiết bị có thiết kế trải nghiệm người dùng tốt nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 810 về độ bền, khả năng chống bụi và chống nước (IP68), cùng với pin dung lượng lớn, chống cháy nổ (UL 4950 - TIA) phù hợp cho những ca làm việc kéo dài.

- Đối tượng sử dụng đội ngũ quản lý, cấp cao: Với khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth linh hoạt, R7 là lựa chọn hoàn hảo cho đội ngũ quản lý cấp cao, đơn vị an ninh chuyên nghiệp, và ngành dịch vụ khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng sang trọng như Sun Group, Hilton…

Máy bộ đàm cầm tay Motorola R7 là mẫu máy bộ đàm cao cấp của Motorola Solutions.



Motorola R2: Hiệu suất bền bỉ, vận hành tin cậy

Motorola R2 được xem là mẫu máy bộ đàm cầm tay "quốc dân", cân bằng tốt giữa chi phí đầu tư và hiệu suất liên lạc, Motorola R2 trở thành lựa chọn phổ biến nhất trong nhiều ngành nghề.

- Thiết kế công thái học, dễ sử dụng: Máy bộ đàm cầm tay R2 nổi bật với thiết kế công thái học kết hợp khả năng chịu va đập tốt giúp mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Một ưu điểm lớn của Motorola R2 là tính năng bảo mật cao và an toàn: Vô hiệu hóa/kích hoạt bộ đàm, giám sát từ xa, cảnh bảo khẩn cấp, chế độ làm việc 1 mình (Lone Worker).

- Lựa chọn tối ưu cho đa dạng ngành nghề: Với độ bền tốt và tính ổn định cao giúp Motorola R2 trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu tại các công trường xây dựng, nhà máy sản xuất, và đội ngũ an ninh, kho bãi….

Motorola R2 là mẫu máy bộ đàm thay thế mẫu Motorola XiR P3688.

Motorola C2620: Giải pháp kinh tế, hiệu quả cho doanh nghiệp

Dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Motorola C2620 là “át chủ bài” để tối ưu về chi phí và hiệu quả.

- Nhỏ gọn và linh hoạt: Máy bộ đàm Motorola C2620 có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, thuận tiện cho việc di chuyển liên tục. Dù có mức giá cạnh tranh, máy vẫn được trang bị đầy đủ các chức năng liên lạc của chế độ Analog và kỹ thuật số tiên tiến cần thiết, là bước khởi đầu lý tưởng để doanh nghiệp chuyển đổi sang chế độ kỹ thuật số hiện đại.

- Phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau: Đây là lựa chọn lý tưởng cho các môi trường như nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán lẻ, trường học, và các đội tổ chức sự kiện quy mô vừa.

Các doanh nghiệp rất ưa chuộng máy bộ đàm Motorola XiR C2620 vì có mức giá phù hợp.

Viễn thông Thế Kỷ - Nhà phân phối và Trung tâm bảo hành ủy quyền Motorola tại Việt Nam

Để đảm bảo quyền lợi, việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín là yếu tố then chốt. Với gần 20 năm kinh nghiệm, Viễn thông Thế Kỷ tự hào là NPP Máy b ộ đàm Motorola t ạ i Vi ệ t Nam và Trung tâm Dịch vụ Bảo hành ủy quyền chính thức.

Cam kết từ nhà phân phối:

- Cung cấp 100% sản phẩm Máy b ộ đàm Motorola chính hãng , có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

- Áp dụng chính sách bảo hành, bảo trì theo đúng tiêu chuẩn toàn cầu của Motorola Solutions.

- Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu, sẵn sàng tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp phù hợp nhất với từng nhu cầu của doanh nghiệp.

Thành công của các đối tác lớn như Samsung, Lotte, Sun Group, Mai Linh, Vinasun... chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà Viễn Thông Thế Kỷ mang lại.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ

Điện thoại: 0919 745 666

Email: info@thekyjsc.vn

Website: https://thekyjsc.vn/