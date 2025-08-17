Xã hội Những suất ăn “0 đồng” tiếp sức người lao động khó khăn ĐNO - Những suất ăn ‘0 đồng’ do các cơ sở Hội Phụ nữ tại thành phố Đà Nẵng tổ chức hằng tháng giờ đây đã trở thành điểm tựa ấm áp cho người nghèo, bệnh nhân khó khăn.

Chi hội Phụ nữ khu vực Hòa Thọ Đông (thuộc Hội LHPN phường Cẩm Lệ) nấu 300 suất ăn miễn phí tặng người lao động tại chợ Hòa Cầm ngày 14-8. Ảnh: H.N

Tại kiệt 38 đường Nguyễn Nhàn, mô hình bếp ăn nghĩa tình “0 đồng” của Chi hội Phụ nữ khu vực Hòa Thọ Đông (thuộc Hội LHPN phường Cẩm Lệ) vẫn đỏ lửa đều đặn hơn ba năm qua.

Vào ngày 15 hằng tháng, hàng trăm suất ăn được các chị, em chuẩn bị công phu, từ khâu lựa chọn nguyên liệu tươi ngon đến chế biến, đóng hộp. Tất cả đều là tấm lòng sẻ chia của hội viên phụ nữ và các mạnh thường quân dành tặng người lao động nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người lao động tại chợ Hòa Cầm nhận những suất ăn miễn phí, nghĩa tình. Ảnh: H.N

Bà Lê Thị Hằng Ngân, Chi hội Trưởng Phụ nữ Hòa Thọ Đông 5 chia sẻ: “Chúng tôi duy trì bếp ăn với mong muốn góp một phần nhỏ giúp người nghèo có bữa ăn đủ dinh dưỡng. Dù giá trị vật chất không lớn nhưng đây là cách để hội viên phụ nữ lan tỏa tinh thần nhân ái, cùng sẻ chia, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Là người thường xuyên nhận suất ăn “0 đồng”, bà Nguyễn Thị Vân (phường Cẩm Lệ) xúc động nói: “Những suất ăn nghĩa tình này không chỉ giúp một phần chi phí mà còn khiến tôi thấy được sự quan tâm, ấm áp tình người. Đó là động lực để tôi cố gắng hơn trong cuộc sống”.

Những suất ăn “0 đồng” của các Chi hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp sức người lao động nghèo vượt qua khó khăn.

Không chỉ ở Cẩm Lệ, từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN phường Hòa Cường cũng duy trì đều đặn mô hình “Bữa trưa 0 đồng”. Gần 10.000 suất ăn kèm theo sữa đã được trao tận tay người lao động nghèo tại địa chỉ 547 đường Núi Thành trong 3 năm qua. Trung bình mỗi tháng, các chị em chuẩn bị từ 250 - 300 suất, với kinh phí chủ yếu từ sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm và hội viên.

Hội LHPN phường Hòa Cường duy trì mô hình “Bữa trưa 0 đồng” nhằm tặng người lao động khó khăn tại địa chỉ 547 Núi Thành trong ba năm qua. Ảnh: N.Q

Bà Huỳnh Thị Liên, chuyên viên Hội LHPN phường Hòa Cường cho biết: “Mỗi suất ăn gửi đi là một niềm động viên, khích lệ để người dân khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng, kết nối nhiều nguồn lực hơn nữa để những suất ăn nghĩa tình lan tỏa sâu rộng”.

Những suất ăn giản dị, từ bàn tay người phụ nữ, đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao. Giữa đời sống bộn bề, chính sự sẻ chia ấy giúp thắp sáng niềm tin, để những mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.