Chính trị Nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ ĐNO - Sáng 21/8, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng về tình hình hoạt động của các cấp Hội LHPN thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cho rằng, các cấp hội cần chủ động giám sát việc thực hiện chính sách, tham gia giải quyết các vấn đề bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: T. HUY

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.

Báo cáo của Hội LHPN thành phố tại buổi làm việc, sau sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng, tổng cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Hội LHPN thành phố Đà Nẵng (mới) là 25 người. Thành phố có 92/93 chủ tịch hội LHPN phường, xã đã kiện toàn, với 511.718 hội viên/830.773 phụ nữ từ 18 tuổi, đạt 61,6%.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T. HUY

Thời gian qua, các cấp hội LHPN thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật, như phát động công trình thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3), tỉnh Quảng Nam (24/3) và các ngày lễ lớn trong năm 2025.

Tính đến nay, các cấp hội trên địa bàn thành phố vận động, kết nối, hỗ trợ, đỡ đầu cho 2.588 trẻ/tổng số 6.459 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí hỗ trợ đỡ đầu trên 80 tỷ đồng trong giai đoạn 2021- 2025. Các cấp hội thành phố làm tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; phối hợp hỗ trợ hiện thực hóa 1.198 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đề nghị các cấp hội phụ nữ thành phố cần sớm kiện toàn chức danh chủ tịch hội cấp xã, tạo điều kiện hoạt động tốt nhất. Việc duy trì các loại quỹ của các cấp hội để hoạt động hiệu quả là cần thiết.

Với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội phụ nữ thành phố cần kết nối truyền thông, lan tỏa để chương trình phát huy hiệu quả, mở rộng đối tượng đỡ đầu và được đỡ đầu; đổi mới cách thức tổ chức chương trình, xác định đúng người, đúng việc, đúng hoàn cảnh…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T. HUY

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, cần sớm ổn định tổ chức bộ máy các cấp hội phụ nữ thành phố sau hợp nhất, nhất là cấp cơ sở. Về các chương trình của các cấp hội, chủ động phân loại từng nhóm đối tượng để có giải pháp triển khai có hiệu quả nhất.

Việc triển khai các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương cần lựa chọn các hoạt động hiệu quả, tập trung vào một số phong trào trọng tâm, trọng điểm.

Về triển khai phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, trên cơ sở quy định chung, cần định hướng phù hợp với đặc điểm của thành phố để có bộ tiêu chí riêng. Qua đó, hằng năm tổ chức tuyên dương phụ nữ thành phố đạt các tiêu chí cụ thể.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận nỗ lực cố gắng, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp hội phụ nữ thành phố thời gian qua. Các cấp hội thực hiện nghiêm túc chủ trương hợp nhất, sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các cấp hội thành phố, từ mô hình, cơ chế, nhân sự…, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cho rằng, các cấp hội cần nỗ lực khắc phục khó khăn, vướng mắc để triển khai nhiệm vụ có hiệu quả nhất.

Thời gian tới, Hội LHPN thành phố sớm làm việc với hội cấp xã để hướng dẫn, bảo đảm nhân sự cho các phường, xã chủ động tổ chức đại hội cấp mình; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội; chủ động giám sát việc thực hiện chính sách, tham gia giải quyết các vấn đề bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ.

Về các mô hình, chương trình hoạt động của các cấp hội phụ nữ, cần chú trọng ưu tiên ở các vùng, miền có nhu cầu thực sự; tiếp tục triển khai chuyển đổi số, tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, hộ gia đình; xây dựng sản phẩm OCOP, triển khai kết nghĩa các hội cấp xã với nội dung cụ thể.