Thủy sản Nỗ lực gỡ “thẻ vàng” thủy sản trong năm nay Dự kiến vào tháng 11 tới, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang nước ta kiểm tra thực hiện các khuyến cáo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định (IUU). Thành phố Đà Nẵng quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản trong năm nay.

Ngư dân nghề câu mực khơi sắp xuất cảng cá Tam Quang để bám biển dài ngày ở ngư trường Trường Sa. Ảnh: QUANG VIỆT

Quản lý, kiểm soát tàu cá

Gỡ “thẻ vàng” đặt ra cấp bách với ngành thủy sản Đà Nẵng và cả nước. Mục đích là quản lý khai thác, phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, hội nhập quốc tế vì lợi ích của ngư dân, doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Gỡ được “thẻ vàng” thủy sản sẽ nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển cũng như góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã quản lý chặt đội tàu, kiểm soát kỹ hoạt động của tàu cá. Hiện tổng số tàu cá chiều dài từ 6m đến dưới 12m hoạt động ở vùng ven bờ là 2.326 chiếc; tàu cá chiều dài từ 12m đến dưới 15m hoạt động vùng lộng có 606 chiếc; tàu cá chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi có 1.193 chiếc. Đà Nẵng đã hoàn thành cập nhật đầy đủ dữ liệu của 4.125 tàu cá đã đăng ký vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Thành phố chú trọng triển khai các nhiệm vụ quản lý tàu cá như đăng ký tàu cá, đánh dấu tàu cá, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, cấp giấy phép khai thác hải sản, lắp đặt, theo dõi thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Hiện nay, toàn thành phố có 1.192/1.193 tàu cá lắp đặt, vận hành giám sát hành trình (1 tàu cá chưa lắp đặt do ngừng sản xuất, đang neo đậu trong âu thuyền cảng cá Thọ Quang).

Ngư dân bán hải sản cho tư thương. Ảnh: QUANG VIỆT

Đến nay, toàn thành phố có 86 tàu cá không đủ điều kiện đi đánh bắt hải sản (4 tàu cá chưa đăng ký, 82 tàu trễ hạn giấy phép khai thác hải sản, trễ hạn đăng kiểm). Trong đó, tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m là 14; tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m là 57; tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên là 15.

UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho UBND các xã, phường phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách theo dõi, giám sát chặt chẽ từng tàu cá. Theo đó, nắm rõ, cung cấp kịp thời thông tin về chủ tàu, vị trí tàu đang neo đậu, hiện trạng tàu cá…, đảm bảo các tàu cá này không được ra khơi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu ngành thủy sản, các địa phương kiểm soát chặt chẽ tàu cá và ngư dân, đảm bảo nắm rõ địa chỉ của mọi chủ tàu, địa bàn hoạt động của tàu cá gắn với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Toàn thành phố áp dụng hệ thống quản lý tàu cá và ngư dân xuất nhập cảng trên nền tảng VneID, kiểm soát toàn bộ quá trình ngư dân xuất cảng, đánh bắt hải sản trên biển, kết thúc chuyến biển.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” thủy sản

Đến nay, EC đã 4 lần sang nước ta để kiểm tra về thực hiện các khuyến cáo chống IUU. Ở lần thứ 4 vào năm ngoái, đoàn thanh tra của EC đánh giá nghề cá nước ta có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa thể vượt qua được các quy định đánh giá khắt khe để gỡ “thẻ vàng” thủy sản. Dự kiến vào tháng 11 tới, đoàn thanh tra của EC sẽ kiểm tra chống IUU lần thứ 5. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp mới đây đã giao nhiệm vụ các bộ, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết các tồn tại, gỡ “thẻ vàng” sau lần kiểm tra thứ 5 của đoàn thanh tra EC.

Ngư dân bán sản phẩm mực khô cho thương lái. Ảnh: QUANG VIỆT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho rằng, phát triển nghề cá Đà Nẵng phải căn cơ, bền vững, không đối phó, giải quyết tình trạng manh mún để phát triển có trách nhiệm, bền vững. Lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm IUU của ngư dân. Ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Không để xảy ra mất kết nối giám sát hành trình quá 6 giờ mà không báo cáo vị trí về bờ, mất kết nối quá 10 ngày mà chưa đưa tàu về bờ.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng An, trong tháng 10, đơn vị xác minh, xử lý vi phạm IUU, xử phạt 5 chủ tàu cá 65,5 triệu đồng, xử phạt 7,5 triệu đồng 1 chủ phương tiện sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép. Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố thường xuyên rà soát, định kỳ hằng tuần lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU lên cơ sở dữ liệu trên hệ thống giám sát tàu cá để các cơ quan thực thi pháp luật biết, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tổ chức trực ban giám sát hành trình tàu cá 24/7, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá để theo dõi, lập danh sách các tàu cá mất kết nối, tàu cá gần vùng ranh giới biển với các nước bạn để theo dõi, cảnh báo.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các đồn biên phòng, Công an thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản để cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản.