Giao thông - Xây dựng Nỗ lực thi công đúng tiến độ dự án Đường trục chính Tam Hòa ĐNO - Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B là công trình trọng điểm phía Nam của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên dự án này đang gặp trở ngại về mặt bằng thi công phải dời hạn hoàn thành đến cuối năm 2025.

Đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng 3,3/4,8km và đơn vị thi công đã triển khai trên phạm vi mặt bằng này. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B có chiều dài 4,8km. Điểm đầu công trình bắt đầu từ điểm giao đường quốc lộ 1 tại Km1006+198 và kết thúc tại điểm giao với đường ĐT.613B tại Km35+750 (đường Thanh niên ven biển). Tổng vốn đầu tư là 646 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Công trình cầu Trường Giang đã hoàn thành mố M1, T3, T4, T5, T6, T7, nhịp chính và đúc dầm nhịp dẫn Super T. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Công trình được khởi công ngày 26/4/2023 và dự kiến hoàn thành ngày 25/4/2025 nhưng do vướng mặt bằng nên UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) thống nhất gia hạn đến ngày 31/12/2025.

Đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng thi công 3,3/4,8km. Bao gồm mặt bằng mố M1, trụ T1 đến T7 của cầu Trường Giang; trụ T2 đến T6, mố M2 của cầu sông Chợ; 0,6km phần tuyến chi tạm ứng để làm đường công vụ và 2,2km phần tuyến qua diện tích đất rừng bàn giao trong tháng 3/2025.





Bất chấp trời nắng nóng, công nhân thuộc Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn triển khai thi công trụ T1 và T2 cầu Trường Giang. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Còn cầu sông Chợ hiện đã làm xong các trụ T2, T3, T4, T5, mố M2 và đang triển khai trụ T6, đúc dầm nhịp dẫn I33. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Đối với hạng mục phần đường, đơn vị thi công đang triển khai thi công đắp nền 2,2/4,1km. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Giá trị khối lượng thực hiện đến nay là 249,3/516 tỷ đồng (đạt khoảng 48,3% giá trị hợp đồng). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Hiện vẫn còn 271 thửa đất chưa hoàn thành các thủ tục lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công. Điều này khiến tiến độ thi công còn chậm, không như mong đợi. Để tháo gỡ khó khăn, chiều ngày 13/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh Quảng Nam đã họp cùng UBND xã Tam Anh, Chi nhánh khu vực 11 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng nhằm sớm giải phóng mặt bằng toàn tuyến để thi công dự án.

[VIDEO] - Công trường dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B: