Nỗ lực thi công đúng tiến độ dự án Đường trục chính Tam Hòa
ĐNO - Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B là công trình trọng điểm phía Nam của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên dự án này đang gặp trở ngại về mặt bằng thi công phải dời hạn hoàn thành đến cuối năm 2025.
Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B có chiều dài 4,8km. Điểm đầu công trình bắt đầu từ điểm giao đường quốc lộ 1 tại Km1006+198 và kết thúc tại điểm giao với đường ĐT.613B tại Km35+750 (đường Thanh niên ven biển). Tổng vốn đầu tư là 646 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
Công trình được khởi công ngày 26/4/2023 và dự kiến hoàn thành ngày 25/4/2025 nhưng do vướng mặt bằng nên UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) thống nhất gia hạn đến ngày 31/12/2025.
Đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng thi công 3,3/4,8km. Bao gồm mặt bằng mố M1, trụ T1 đến T7 của cầu Trường Giang; trụ T2 đến T6, mố M2 của cầu sông Chợ; 0,6km phần tuyến chi tạm ứng để làm đường công vụ và 2,2km phần tuyến qua diện tích đất rừng bàn giao trong tháng 3/2025.
Hiện vẫn còn 271 thửa đất chưa hoàn thành các thủ tục lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công. Điều này khiến tiến độ thi công còn chậm, không như mong đợi. Để tháo gỡ khó khăn, chiều ngày 13/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh Quảng Nam đã họp cùng UBND xã Tam Anh, Chi nhánh khu vực 11 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng nhằm sớm giải phóng mặt bằng toàn tuyến để thi công dự án.
[VIDEO] - Công trường dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B: