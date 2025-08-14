Y tế Nối thành công đốt tay bị đứt bằng kỹ thuật vi phẫu ĐNO - Các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa nối thành công đốt xa ngón 4 bàn tay trái cho một bệnh nhân bị đứt lìa hoàn toàn do tai nạn lao động.

Ê-kip phẫu thuật nối liền ngón tay bị đứt cho bệnh nhân. Ảnh: X.H

Đây là kỹ thuật vi phẫu phức tạp, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và “thời gian vàng” trong xử lý.

Đặc biệt, vùng tổn thương nằm tại khớp liên đốt xa (DIP) - nơi đường kính mạch máu chỉ khoảng 0,7 - 0,8mm. Những cấu trúc này cực kỳ nhỏ và mong manh, việc nối lại đòi hỏi thao tác chính xác gần như tuyệt đối, cùng kỹ năng và tập trung cao độ từ ê-kip mổ.

Với sự đào tạo bài bản và chuyên sâu về vi phẫu thuật, các bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương, nhận diện và nối thành công mạch máu, thần kinh và gân gấp của ngón tay bị đứt. Sau nhiều giờ nỗ lực, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Sau 2 tuần theo dõi, ngón tay ấm, hồng, mao mạch hồi lưu tốt, không có dấu hiệu hoại tử - xác nhận phần chi sống ổn định, mở ra khả năng phục hồi chức năng cao cho bệnh nhân.