Giảm nghèo - An sinh Nối vòng tay nhân ái Khi bà con vùng trũng, vùng cao đang chống chọi với mưa lũ thì những đoàn xe thiện nguyện chở đầy nhu yếu phẩm, áo phao... lặng lẽ lăn bánh mang theo tấm lòng sẻ chia kịp thời đến với bà con giữa lúc hoạn nạn.

Những phần hỗ trợ của chị Mai gửi về quê nhà được các tình nguyện viên tiếp nhận sẵn sàng lên đường. Ảnh: Chị Ngô Thị Như Mai cung cấp.

Nghĩa đồng bào trong gian khó

Từ Thành phố Hồ Chí Minh xa xôi, chị Ngô Thị Như Mai (38 tuổi), người con quê hương xã Núi Thành, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyện ước hồng không khỏi nhói lòng khi theo dõi những bản tin thời sự về tình hình sạt lở, ngập lụt ở Đà Nẵng. Chị Mai lặng lẽ đứng ra kết nối mạnh thường quân, trích kinh phí từ chính mình nhanh chóng chuẩn bị 150kg cá cơm khô, ruốc khô gửi về xã Trà Linh nơi đang bị chia cắt bởi sạt lở nghiêm trọng.

Chị Mai còn vận động quyên góp và gửi về quê 467 áo phao cứu sinh đến các vùng trũng thấp. Chị chủ động kết nối với anh Hồ Ngọc Thanh, một người con Đà Nẵng đầy tâm huyết, đã nhiều năm gắn bó với công tác thiện nguyện và luôn “có mặt ở những nơi khó nhất” để hỗ trợ kịp thời cho bà con. Chị Mai đã tin tưởng gửi gắm 467 áo phao cứu sinh cho anh Thanh và các thành viên trong đội thiện nguyện. Trong mưa gió xối xả, hình ảnh anh Thanh và đồng đội lội nước, trao từng chiếc áo phao cho người già, trẻ nhỏ giữa dòng nước xiết, khiến bao người không khỏi xúc động.

“Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng thương yêu của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về đất mẹ. Mình chỉ mong bà con giữ được an toàn, rồi sau lũ lại cùng nhau dựng lại”, chị Mai chia sẻ. Sau khi những chuyến áo phao cứu sinh đã được trao tận tay người dân vùng trũng, chị nhận thấy bà con và các đội xung kích tại các xã vùng cao vẫn đang ngày đêm túc trực, sẵn sàng ứng cứu khi mưa lũ, sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào nên tiếp tục “kết duyên” thêm áo mưa bộ và đèn pin đội đầu cho người dân và các lực lượng.

Đồng hành cùng chị Ngô Thị Như Mai trong hành trình lan tỏa yêu thương còn có anh Huỳnh Văn Luy người đảm nhận toàn bộ khâu vận chuyển hàng hóa hoàn toàn miễn phí. “Thấy mọi người hết lòng vì đồng bào, tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp được gì thì giúp. Xe còn chạy được, mình còn sức thì sẵn sàng chở hàng đến các điểm tập kết, không tính toán gì cả”, anh Luy nói.

Các đội, nhóm thiện nguyện mong muốn những phần quà kịp thời đến tay bà con. Ảnh: Chị Ngô Thị Như Mai cung cấp.

Người Đà Nẵng nối vòng tay nhân ái

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng nhanh, nhiều hộ dân tại khu vực Đại Hưng cũ (nay thuộc xã Thượng Đức) rơi vào cảnh ngập sâu, đi lại khó khăn. Giữa dòng nước đục ngầu, những phần quà nghĩa tình lại được kịp thời chuyển đến tay bà con đó là tấm lòng của chị Ngô Cẩm Tú cùng các anh chị em thiện nguyện tại xã Thượng Đức.

60 phần quà được chị Tú cùng các thành viên gửi đến các hộ sống ven sông, khu vực thấp trũng. Ảnh: Thanh Quýt

Nhóm đã gửi 60 phần quà gồm gạo, mì tôm, đèn pin, xì dầu, dầu ăn, nước mắm… đến các hộ gia đình vùng ven sông, khu vực thấp trũng, đặc biệt ưu tiên những cụ già neo đơn, hộ khó khăn tại các xóm Bàu Trúc Hà, xóm dưới Thái Chấn Sơn, xóm Cống Bi Thạnh Đại… Không chỉ ở miền núi hay vùng sâu, tại vùng trũng ven đô thị phường Điện Bàn Đông, tinh thần “lá lành đùm lá rách” cũng đang lan tỏa mạnh mẽ. Trong những ngày nước lũ dâng cao, Hội Những người yêu thiện nguyện Điện Bàn đã nhanh chóng có mặt tại “rốn lũ” khối phố Ngân Hà trực tiếp trao những phần quà hỗ trợ đến các hộ dân bị ngập sâu, đặc biệt là những cụ già neo đơn, hộ khó khăn.

Giữa dòng nước mênh mông, các thành viên trong hội mặc áo mưa, lội nước đến từng nhà trao gạo, mì tôm, sữa và nhu yếu phẩm cho bà con. “Chúng tôi chỉ mong bà con an toàn và không ai bị bỏ lại phía sau, mỗi người một chút nhưng ai cũng ấm lòng”, chị Trần Thị Lâm, thành viên Hội Những người yêu thiện nguyện Điện Bàn bày tỏ.

Mặc dù trời mưa rất to, các thành viên đến tận nhà để trao quà cho bà con. Ảnh: THANH QUÝT

Trong những ngày khó khăn này, khi nhiều hộ dân vẫn đang phải di chuyển đến nơi an toàn hoặc tạm trú tại các điểm tránh lũ thì những bữa ăn miễn phí được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đủ dinh dưỡng và an toàn được gửi đến tận tay người dân ở các khu vực ngập sâu như An Hội, Cẩm Kim, Duy Nghĩa, Đông Bình... “Không chỉ là những phần cơm nóng, mà còn là tấm lòng sẻ chia từ những người con phố Hội đến với đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ. Mong rằng sự chung tay của quán sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng lũ, để sau những ngày nước rút cùng nhau dựng xây cuộc sống”, anh Huỳnh Đắc Thanh, chủ quán Sữa Cafe (phường Hội An) nói.

Giữa những ngày mưa lũ, nghĩa tình đồng bào lại được khơi dậy mạnh mẽ từ tấm lòng của những người Đà Nẵng để thấy rằng dù ở nơi đâu, quê hương vẫn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, đưa những vòng tay nhân ái nối liền từ miền xuôi đến miền ngược, sưởi ấm tình người.