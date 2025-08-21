Chính trị Nông Cống - Duy Xuyên trên chặng đường mới Suốt 65 năm qua, dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Nông Cống - Duy Xuyên vẫn giữ mối quan hệ nghĩa tình, son sắt. Trên hành trình phát triển mới, hai địa phương cùng quyết tâm gìn giữ, vun đắp và viết tiếp câu chuyện đẹp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những năm qua, huyện Nông Cống (cũ) luôn quan tâm hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Duy Xuyên (cũ). Ảnh: P.V

Đồng cam cộng khổ

Ngược dòng lịch sử, vào tối ngày 12/3/1960, tại Nhà hát Nhân dân (thị xã Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) diễn ra lễ kết nghĩa giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam.

Sau đó, các huyện, thị của hai tỉnh cũng “tìm về bên nhau” trong niềm tin sắt son, nguyện “đi cùng nhau” trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng toàn vẹn nước nhà, trong đó huyện Duy Xuyên (Quảng Nam cũ) kết nghĩa với huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

Theo ông Nguyễn Tấn Lâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên, 65 năm qua, bằng những phong trào, việc làm ý nghĩa giữa hai huyện đã cụ thể hóa tinh thần kết nghĩa phù hợp với mỗi giai đoạn, mỗi địa phương.

Huyện Nông Cống hưởng ứng phong trào “Vì miền Nam ruột thịt, vì Quảng Nam kết nghĩa”, tiễn hàng nghìn người con ưu tú vào Quảng Nam nói chung, Duy Xuyên nói riêng kề vai sát cánh, chung chiến hào chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, quyết giành độc lập - tự do cho dân tộc.

Ông Nguyễn Tấn Lâm nói: “Trong công cuộc chống Mỹ cứu nước, ở những giai đoạn ác liệt nhất, từ An Hòa, Đức Dục, Thu Bồn, Kiểm Lâm cho đến Hòn Bằng, Xuyên Trường, vùng cát khu đông Duy Xuyên - những chiến trường khốc liệt nhất, bên cạnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Duy Xuyên còn có hàng nghìn người con Nông Cống cùng chung chiến hào chia lửa, diệt thù. Trong cuộc chiến đấu ác liệt đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quê Nông Cống đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường Duy Xuyên…”.

Tiếp nối truyền thống

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho đến hôm nay, mối tình kết nghĩa thâm giao giữa 2 huyện Nông Cống - Duy Xuyên (cũ) vẫn được vun đắp và ngày càng bền chặt.

Các xã Trung Chính và Thắng Lợi (tỉnh Thanh Hóa) kết nghĩa với xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: PV

Hai huyện thường xuyên duy trì mối quan hệ hợp tác, cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Lợi Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nông Cống cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, hai địa phương tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau sẻ chia, đồng hành, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.

Việc kết nghĩa giữa các xã của hai huyện cũ góp phần bồi đắp, xây dựng tình cảm và tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của nghĩa tình Nông Cống - Duy Xuyên trong quá khứ và các đơn vị mới được thành lập.

Bản ký kết nghĩa giữa các địa phương với các nội dung như tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng về lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống cách mạng của các địa phương đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân.

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý điều hành của chính quyền.

Giới thiệu về tiềm năng và cơ hội, cơ chế chính sách của các địa phương để thu hút đầu tư, triển khai dự án.

Cạnh đó, tăng cường quảng bá, xúc tiến về tiềm năng và lợi thế du lịch của mỗi địa phương; hỗ trợ, giúp nhau thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội...

Ông Nguyễn Lợi Đức khẳng định: “Tôi tin rằng, trên hành trình phát triển mới, tình cảm thủy chung, nghĩa tình son sắt tiếp tục được thể hiện qua những nghĩa cử cao đẹp, trở thành sợi dây gắn kết các địa phương, cùng chung một chí hướng xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Duy Xuyên, cho hay: “Việc thiết lập mối quan hệ kết nghĩa giữa các xã thuộc hai huyện Nông Cống và Duy Xuyên (cũ) không chỉ góp phần tạo dựng sự gắn bó bền chặt, mà còn là bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tăng cường liên kết vùng, hợp tác phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa Nông Cống và Duy Xuyên là sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối người dân của hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, dù cách nhau cả nghìn cây số mà lòng thì mãi mãi như dãy Ngàn Nưa hùng vĩ, mênh mang như sông nước Thu Bồn”.