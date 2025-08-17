Nông nghiệp Nông sản Đà Nẵng cần phát huy lợi thế liên kết vùng Việc hợp nhất địa giới hành chính mở ra khả năng tổ chức lại không gian kinh tế nông thôn Đà Nẵng theo hướng liên kết vùng.

Anh Nguyễn Tấn Phương giới thiệu sản phẩm dưa lưới đạt chuẩn OCOP 4 sao cho lãnh đạo Sở Môi trường và Nông nghiệp Đà Nẵng tại một hội nghị liên quan đến nông sản sạch diễn ra tại Đà Nẵng. Ảnh: T.Y

Trong chuỗi giá trị này, người nông dân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận trực tiếp các kênh tiêu thụ cũng như tham gia sâu hơn vào mạng lưới cung ứng sản phẩm nông nghiệp của miền Trung.

Mở rộng các vùng rau chuyên canh

Đứng giữa trang trại rộng hơn 4.000m2 trồng đủ loại rau, anh Nguyễn Tấn Phương, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Afarm (xã Hòa Vang) say sưa nói về giấc mơ nông nghiệp sạch. Tám năm trước, bị thu hút bởi mô hình nông nghiệp công nghệ cao, anh Phương quyết định rời Sài Gòn về Đà Nẵng mở trang trại, đặt tên Afarm.

Với lợi thế kỹ sư công nghệ thông tin, anh đã thiết kế phần mềm quản lý quy trình, chất lượng sản phẩm Farm on Smartphone (trồng trọt bằng điện thoại thông minh).

Nhờ ứng dụng này, qua vài thao tác trên điện thoại, khách hàng có thể “đặt trồng” loại rau mình muốn mua. Mọi quy trình sản xuất đều được kết nối và kiểm soát tự động, đạt chuẩn Global GAP sau khi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “4 không”: không thuốc trừ sâu, không biến đổi gen, không chất kích thích tăng trưởng, không hóa chất độc hại.

Theo anh Phương, nhờ trồng thủy canh trong nhà màng, hạn chế sâu bệnh, tác động của thời tiết, vườn rau cho năng suất cao gấp 2-3 lần phương pháp sản xuất truyền thống.

Hiện nay, sản phẩm rau ăn lá Afarm và dưa lưới Afarm đã đạt chuẩn OCOP 4 sao, đủ điều kiện có mặt tại các siêu thị Co.opmart, LotteMart, VinMart, BRG Group...

Không dừng lại ở việc tạo dựng thương hiệu nông sản sạch, anh Phương kỳ vọng việc mở rộng địa giới hành chính sẽ mở ra cơ hội sản xuất, tiêu thụ lớn hơn, đồng thời hình thành các “vành đai rau xanh” kết nối Hòa Vang với Điện Bàn, Đại Lộc và cả vùng núi phía Tây thành phố.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự kiện hợp nhất là cú hích để nông thôn Đà Nẵng tái cấu trúc sản xuất, tận dụng thế mạnh liên kết vùng. Khi người nông dân được tiếp cận công nghệ, kết nối với thị trường lớn, giá trị mỗi hecta đất nông nghiệp sẽ được nâng lên, đồng thời tạo ra chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến phân phối.

Ông Hồ Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, địa phương đang chuẩn bị các điều kiện hình thành vùng sản xuất tập trung trên cơ sở tận dụng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các xã, phường khác trên toàn thành phố.

Theo ông, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung phát triển các mô hình trồng rau thủy canh, dưa lưới trong nhà màng, hoa ứng dụng công nghệ cao và chăn nuôi an toàn sinh học.

Cùng với đó, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã, liên kết nhóm sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí đầu vào, chủ động đầu ra.

Việc quy hoạch diện tích sản xuất hướng tới vùng sản xuất gắn với lợi thế gò đồi. Khi được kết nối với các vùng rau lân cận sẽ giúp mở rộng chuỗi cung ứng, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn đủ sức đáp ứng các hợp đồng tiêu thụ dài hạn.

Thực tế cho thấy, tiềm năng nông sản của Đà Nẵng không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở khả năng kết hợp sản xuất với dịch vụ du lịch để tối ưu hóa nguồn lực đất đai. Khi chuỗi cung ứng nguyên liệu được mở rộng, địa phương hoàn toàn có thể hướng tới việc xây dựng các vùng rau chuyên canh.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc một doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Đà Nẵng, nhận định: “Nếu kết nối được các vùng chuyên canh rau, quả, chăn nuôi của Đà Nẵng, chúng tôi sẽ chủ động nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, giảm chi phí nhập từ xa, đồng thời sản phẩm chế biến sẽ mang thương hiệu chung của khu vực, dễ dàng thâm nhập thị trường”.

Hướng đến thương hiệu chung của vùng

Sau hợp nhất, ngoài Hòa Vang, nhiều địa phương khác như Tiên Phước, Nông Sơn, Phú Ninh, Quế Sơn, Hiệp Đức... cũng ưu tiên dành nguồn lực phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái... Những vùng đất này vốn nổi tiếng với cây ăn quả đặc sản, dược liệu quý, rau củ bản địa và không gian sinh thái nguyên sơ. Khi được kết nối hạ tầng giao thông, logistics và hệ thống tiêu thụ chung, nông sản sẽ không còn bị bó hẹp trong phạm vi chợ truyền thống mà có thể vươn ra các thị trường Huế, Quảng Ngãi, thậm chí xuất khẩu.

Năm 2024, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam (cũ) ước đạt hơn 9.775 tỷ đồng, trong khi quy mô giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng (cũ) ước đạt 675 tỷ đồng. Để kết nối thế mạnh vùng, thành phố Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu các chương trình liên kết, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông nông thôn, quy hoạch khu sản xuất, trung tâm sơ chế, bảo quản nông sản và chợ đầu mối hiện đại.

Ông Nguyễn Hồng An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố khẳng định, việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp thành phố phát triển. Các vùng nông sản có cơ hội kết nối với nhau trong sản xuất, tiêu thụ và định hình nhóm sản phẩm chất lượng, có thương hiệu vùng riêng.

Với hướng đi này, nông nghiệp không còn là ngành phụ trợ, mà trở thành trụ cột thúc đẩy kinh tế trong tương lai.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu, ngành nông nghiệp Đà Nẵng cần được tái cấu trúc theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Tập trung phát triển các vùng chuyên canh, nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm OCOP, kết hợp với du lịch sinh thái và chương trình nông thôn mới nâng cao.

Theo ông An, trong số các nhiệm vụ trọng điểm, phát triển vùng sản xuất, chế biến dược liệu quy mô công nghiệp, lấy sâm Ngọc Linh làm cây chủ lực, được xác định là mũi nhọn để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia.

Cùng với đó, đẩy mạnh du lịch sinh thái dựa trên giá trị rừng, vườn đồi được xem là những hướng đi giàu tiềm năng trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Tính đến tháng 7, Đà Nẵng có khoảng 127.112ha đất chuyên canh lúa, đậu, rau màu. Với tiềm năng đang dần mở rộng cả về quy mô diện tích lẫn cơ chế đầu tư, con đường từ nông trại tới bàn ăn được kỳ vọng không còn là hành trình đơn lẻ, mà trở thành mạch chảy chung trong một vùng liên kết, nơi mà mỗi sản phẩm đều mang câu chuyện của đất, của người.