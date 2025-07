Câu chuyện khởi nghiệp Nụ thảo dược đuổi muỗi của một học sinh mê y học cổ truyền ĐNO - Sản phẩm "nụ thảo dược đuổi muỗi" do Đặng Vũ Nhân - học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) nghiên cứu sản xuất giành các giải thưởng cao tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo trẻ và khởi nghiệp.

Sản phẩm nụ thảo dược đuổi muỗi của Đặng Vũ Nhân được người dùng đánh giá cao. Ảnh: PHAN VINH

Từ nghề y truyền thống

Chứng kiến dịch sốt xuất huyết lan rộng vào mùa mưa ở các địa phương miền Trung, nhiều gia đình phải dùng các biện pháp xua muỗi bằng hương hóa học nhưng hiệu quả không cao, Đặng Vũ Nhân đã quan tâm tìm giải pháp phòng tránh muỗi dựa trên những tri thức Đông y mà em được tiếp xúc từ nhỏ.

Sinh ra trong gia đình có bốn đời làm nghề y học cổ truyền, Nhân kể rằng, em đã quen thuộc với các loại thảo dược như sả, bạc hà, tía tô, hương nhu, vỏ quýt từ khi còn học tiểu học, thậm chí từng giúp cha phơi thuốc, băm ngải cứu hay bào chế cao để chữa cảm cúm theo bài thuốc gia truyền.

Đặng Vũ Nhân thực hiện các công đoạn nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nụ thảo dược. Ảnh: PHAN VINH

“ Em thấy nhang muỗi hóa học thường có mùi gắt, dễ gây đau đầu cho người viêm xoang, còn thảo dược truyền thống thì mùi dịu, dễ chịu, có thể kết hợp để thư giãn, giải cảm và phòng bệnh. Thắp một nụ thảo dược buổi tối giúp đuổi muỗi và tạo không gian ấm cúng sau ngày làm việc" Đặng Vũ Nhân

Từ sự hiểu biết cơ bản về dược tính của các loại cây trong vườn, cộng với kiến thức học ở trường, Nhân bắt đầu thử nghiệm việc xay nhuyễn các nguyên liệu tự nhiên, sau đó phối trộn, tạo khối bằng bột vỏ cây bời lời - một loại keo thực vật được sử dụng thay thế hoàn toàn cho keo hóa học.

[VIDEO] - Đặng Vũ Nhân chia sẻ về lý do tìm hiểu và nghiên cứu sản xuất nụ thảo dược đuổi muỗi:

Quy trình sản xuất gồm nhiều công đoạn thu hái dược liệu, sơ chế, phơi khô, tán bột, phối trộn, đóng khuôn, phơi nắng hoặc sấy khô. Mỗi nụ thảo dược hình chóp có thời gian cháy khoảng 20 phút, song tinh dầu từ thảo dược đọng lại trong không gian có thể đuổi muỗi hiệu quả trong thời gian từ 4 đến 6 tiếng.

Sản phẩm nụ thảo dược cho khói nhẹ, lan tỏa tinh dầu khiến người dùng dễ chịu. Ảnh: PHAN VINH

"Công thức chính em sử dụng hoàn toàn tự nhiên, bao gồm sả, bạc hà, tía tô, ngải cứu, hương nhu, vỏ quýt và chất kết dính từ vỏ cây bời lời. Đây là những nguyên liệu dễ dàng tìm thấy ở vườn nhà, thân thiện môi trường, chi phí thấp và gần gũi với đời sống" - Nhân nói.

Tối ưu sản phẩm

Sau khi hoàn thành công thức và tạo mẫu, Nhân đã nhờ các thầy cô Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thực hiện nhiều bài kiểm nghiệm độ hiệu quả của sản phẩm. Với sự hỗ trợ thiết bị cảm biến, nhóm thực hiện đã xác định thời gian muỗi rời khỏi vùng không gian có khói từ nụ đốt, cũng như thời điểm muỗi quay trở lại. Kết quả cho thấy sau vài phút sử dụng, hầu hết muỗi trong khu vực thí nghiệm đều bay đi và chỉ trở lại sau nhiều giờ, hiệu quả rõ rệt hơn khi không gian có ít gió và kín cửa.

Sản phẩm nụ thảo dược đuổi muỗi được kiểm định không hóa chất, an toàn với sức khỏe và môi trường. Ảnh: PHAN VINH

Về mặt an toàn, Nhân cho biết, sản phẩm không tạo ra khí độc hại khi đốt. Các mẫu khói sau khi đốt được gửi đến kiểm tra tại phòng thí nghiệm và cho kết quả hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC), CO, CO₂ đều trong ngưỡng an toàn. Sản phẩm đạt chuẩn không gây kích ứng và có thể dùng trong phòng có trẻ em, người già hay người bệnh hô hấp nhẹ.

Đặng Vũ Nhân được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì thành tích sáng tạo khoa học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Em vẫn đang tiếp tục thử nghiệm các công thức mới để cải thiện thời gian cháy, độ lan tỏa tinh dầu và độ bền sản phẩm khi vận chuyển. Đồng thời, em học thêm về thiết kế bao bì, phân khúc thị trường để đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn. Sắp tới, em dự định phát triển thêm các sản phẩm như túi thơm, tinh dầu xông phòng, trà thảo mộc để hình thành hệ sinh thái thảo dược có nguồn gốc rõ ràng và giá trị sử dụng thực tiễn" - Nhân chia sẻ.

Đặng Vũ Nhân chia sẻ ở một hội thảo chuyên đề về dược liệu do Hội Đông y tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ chức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mong muốn theo đuổi ngành Y học cổ truyền sau khi tốt nghiệp THPT, Nhân xác định việc làm quen với dược liệu và chế phẩm Đông y từ bây giờ là tiền đề để bản thân tiếp tục gìn giữ, phát huy tri thức ông bà để lại.

[VIDEO] - Đặng Vũ Nhân chia sẻ về những định hướng sắp tới:

"Dược liệu Việt Nam rất phong phú, mỗi vùng miền đều có đặc sản thảo dược riêng. Điều em quan tâm là làm sao để mọi người thấy việc dùng thuốc Nam, tinh dầu hay sản phẩm thiên nhiên không hề lạc hậu, mà là hướng đi văn minh và có cơ sở khoa học" - Đặng Vũ Nhân nói thêm.