Thứ Năm, 28/8/2025
Ông Nguyễn Ngọc Bình làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

T. HUY 28/08/2025 11:51

ĐNO - Sáng 28/8, tại hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (sau hợp nhất), đã hiệp thương bầu ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (cũ) làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T. HUY

Hội nghị đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng ban Kiểm tra Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố sau hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũ; miễn nhiệm một số Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ.

Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: T. HUY

Thông tin tại hội nghị, 8 tháng đầu năm 2025, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố đã làm tốt công tác đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế, trong đó vận động, phối hợp với Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Quảng Nam (cũ) hỗ trợ chức chương trình từ thiện tặng nhu yếu phẩm cho nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) với 1.200 suất quà trị giá 1,5 tỷ đồng.

Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân được triển khai có hiệu quả, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tình nguyện viên quốc tế và hợp tác phát triển đạt nhiều thành tựu. Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Quảng Nam (cũ) đã vận động 11 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tài trợ 14 dự án/phi dự án với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác nghiên cứu, tham mưu, phát triển tổ chức, thi đua, khen thưởng... đạt những kết quả ấn tượng.

Những tháng cuối năm, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực đoàn ra, đoàn vào, tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức bộ máy.

