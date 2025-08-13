Y tế Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa được phân công phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ĐNO - Ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ) tổ chức hội nghị công bố quyết định phân công phụ trách bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế trao quyết định phân công phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa (bên trái). Ảnh: X.H

Theo đó, ngày 8/8/2025, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 552/QĐ-SYT về việc phân công phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam - đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc chính thức.

Ông Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam là thành tố quan trọng của y tế khu vực phía nam Đà Nẵng, tương lai là bệnh viện chủ chốt của khu vực. Do vậy, công tác cán bộ cần được thực hiện nhanh chóng.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa phát huy vai trò, phối hợp Ban Giám đốc bệnh viện triển khai, đảm bảo hoạt động bệnh viện ổn định, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong giai đoạn chuyển tiếp.