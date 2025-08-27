Thông tin doanh nghiệp PC Đà Nẵng cử 2 đội xung kích hỗ trợ PC Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại lưới điện sau bão số 5 Chiều 26/8, PC Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân đội xung kích hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện do cơn bão số 5 gây ra tại Hà Tĩnh.

Tham dự Lễ ra quân có lãnh đạo PC Đà Nẵng, gồm ông Lê Hồng Cương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Trần Đình Lành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; ông Nguyễn Đình Tuân - Phó Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan và 40 thành viên thuộc 2 đội xung kích.

Lãnh đạo công ty giao nhiệm vụ và động viên tinh thần 2 Đội xung kích.

Ngay sau lễ ra quân, 2 đội xung kích của PC Đà Nẵng xuất phát tại trụ sở Đội Quản lý điện Liên Chiểu (Đà Nẵng) để di chuyển đến Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ đơn vị bạn khắc phục thiệt hại lưới điện sau bão số 5.

Được biết, thành phần xung kích của PC Đà Nẵng gồm có ông Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng An toàn làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Thiện Thọ - Đội phó Đội Quản lý điện Thanh Khê làm Đội trưởng Đội xung kích số 1; ông Phạm Quang Hiếu - Đội phó Đội Quản lý điện Liên Chiểu làm Đội trưởng Đội xung kích số 2 và các kỹ sư, công nhân từ các đơn vị trực thuộc Công ty.

Các thành viên xung kích của PC Đà Nẵng đợt này là những CBCNV có sức khỏe tốt, vững tay nghề, có nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Ngoài 40 thành viên xung kích, PC Đà Nẵng còn điều động các xe cẩu tải và mang theo dụng cụ, đồ nghề để thao tác tại hiện trường như: pălăng xích 2 tấn, tifor 3,2 tấn, tăng đơ xích 3 tấn và kẹp dây, cáp treo tăng đơ, puly, dây thừng, bộ tó 9m, tiếp địa trung - hạ thế, sào thao tác, găng trung thế và ủng cách điện, trụ sắt tạm, móng, cọc néo, dây néo, sứ đứng cách điện, máy phát điện, thang xếp, bạt che, flycam…

Xuất phát lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị.

Tại lễ ra quân, ông Lê Hồng Cương và ông Trần Đình Lành giao nhiệm vụ và động viên tinh thần 2 đội xung kích; đồng thời, nhấn mạnh sự quan trọng và tính cấp thiết về nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị bạn khôi phục lưới điện sau bão số 5.

Lãnh đạo Công ty lưu ý các thành viên xung kích phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, làm tốt công tác phối hợp cùng với đơn vị bạn trong công việc và sinh hoạt...

Lãnh đạo PC Đà Nẵng tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ khó khăn, 2 đội xung kích sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung sức đồng lòng để khắc phục nhanh nhất sự cố nhằm cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh.