An ninh trật tự Phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ Sau quá trình tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phá thành công chuyên án 725H, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hơn 2,2 tỷ đồng.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17/7 vừa qua, bà Đ.T.T.P. (SN 1978, trú tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “T.L.”, giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai, để nhắn tin yêu cầu hỗ trợ “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.

Tin rằng đó là con gái mình, bà P. đã chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà P. mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến Công an trình báo.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định xác lập chuyên án 725H để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét. Một tổ công tác đã được cử đến tỉnh Quảng Trị, phối hợp với Công an xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị) xác minh, khoanh vùng và xác lập nhân thân.

Sau hơn một tuần truy vết, tổ công tác đã xác định được nghi phạm chính là Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Đối tượng đã chủ động tạo lập tài khoản Facebook giả mạo con gái của bà Phương, xây dựng kịch bản chi tiết và phối hợp với các tài khoản ngân hàng “rác” được mua qua Telegram để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 3/8, trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Anh đang có mặt cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng. Hai tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp đồng bộ tại Quảng Trị và Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh.

Nguyễn Ngọc Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin người Việt sinh sống ở nước ngoài, nắm rõ mối quan hệ gia đình rồi lập tài khoản Facebook giả mạo con của nạn nhân, bịa chuyện “dịch vụ chuyển tiền quốc tế” để lừa chuyển tiền vào các tài khoản “ma”. Sau khi nhận được tiền, y sử dụng phần lớn vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Tổng số tiền nhận được trực tiếp là 1,7 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 2 số điện thoại liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân tuyệt đối không nên chỉ dựa vào các kênh liên lạc như Facebook, Zalo, Telegram… để xác minh thông tin tài chính, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền. Người dân cần kiểm tra chéo qua cuộc gọi video, điện thoại truyền thống hoặc các kênh liên hệ chính thống để tránh bị lừa, chiếm đoạt tài sản.