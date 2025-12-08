Kinh tế Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025. Ảnh: chinhphu.vn

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm:

Thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025.

Các bộ, ban, ngành, địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; chuẩn bị, tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thúc đẩy phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, xử lý hiệu quả các dự án, doanh nghiệp yếu kém, tồn đọng kéo dài.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, hàng hóa xuất khẩu và chuỗi cung ứng; khai thác tối đa thị trường trong nước; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...