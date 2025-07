Phấn đấu xây dựng Sông Vàng trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Chính trị Phấn đấu xây dựng Sông Vàng trở thành xã nông thôn mới nâng cao ĐNO - Sáng 25/7, Đảng bộ xã Sông Vàng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Sông Vàng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sông Vàng nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị thời gian đến, xã cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phấn đấu xây dựng Sông Vàng trở thành xã nông thôn mới nâng cao, tiến gần đến tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu.

Thống nhất với phương hướng, mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, 3 khâu đột phá nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị xã Sông Vàng khẩn trương ổn định bộ máy, tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở, nền tảng quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động ứng dụng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng chính quyền thực sự gần dân, sát dân, phục vụ hiệu quả nhân dân.

Điều chỉnh quy hoạch xã Sông Vàng phù hợp không gian mới, khát vọng mới. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp với các vùng chuyên canh hữu cơ; sản xuất các sản phẩm OCOP có chất lượng cao và thương hiệu mạnh; khai thác tối đa lợi thế du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với phát huy các giá trị văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Cơ tu.

Tích cực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt chú trọng các thôn còn khó khăn, các thôn nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ 4, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Sông Vàng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Xã Sông Vàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ba và xã Tư (huyện Đông Giang cũ) với tổng diện tích tự nhiên 183,63km2, quy mô dân số hơn 7.000 người.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Kinh tế có bước phát triển; kết cấu hạ tầng được đầu tư đáng kể, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, văn hóa; giáo dục, an sinh xã hội, thực hiện chính sách tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng...

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: phấn đấu 90% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển đảng viên hằng năm từ 3-4%/năm/tổng số đảng viên. Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm 12%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 12,29%; tổng diện tích gieo trồng hằng năm trên 600ha; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng/người/năm…

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sông Vàng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí; Ban Thường vụ 9 đồng chí. Đồng chí Hồ Quang Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.