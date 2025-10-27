Văn hóa Phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng vừa phát động cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương”.

Cuộc thi dành cho học sinh các trường THCS đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; mỗi trường tham dự tối đa 5 tác phẩm. Tác phẩm dự thi cần thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là tình cảm, niềm tự hào đối với thành phố Đà Nẵng; phản ánh hình ảnh thành phố thân thiện, hiện đại, năng động, gắn với thiên nhiên, môi trường, biển đảo và con người Đà Nẵng trong học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Tác phẩm dự thi là tranh vẽ trên khổ giấy A2 (40x60cm), chất liệu tự do (chì màu, bột màu, sáp dầu, màu nước, acrylic… ). Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng tham gia hoặc trưng bày ở bất kỳ cuộc thi, ấn phẩm hay phương tiện thông tin đại chúng nào. Mỗi tranh dự thi cần ghi rõ tên tác phẩm, họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của tác giả.

Tác phẩm gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về: Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: K54/10 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại liên hệ: 0768 585 660 (bà Hồ Thị Thùy Trang, chuyên viên Văn phòng Liên hiệp Hội). Thời hạn nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 2/12/2025 (tính theo dấu bưu điện). Cuộc thi có 34 giải thưởng; đồng thời dự kiến 200 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được chọn trưng bày tại Công viên APEC. Các tác giả có tranh được chọn triển lãm sẽ nhận giấy chứng nhận của ban tổ chức. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2025.

Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi “Tự hào Đà Nẵng quê hương” là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Liên hoan tranh thiếu nhi Đà Nẵng năm 2025 do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và cảm hứng sáng tạo trong các em học sinh.