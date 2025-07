Chính trị Phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng xã Sông Kôn phát triển giàu mạnh ĐNO - Sáng 25/7, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sông Kôn lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho rằng, xã Sông Kôn có nhiều thuận lợi về tài nguyên, được thừa hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù. Đây là nền tảng, tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển xã Sông Kôn trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Nhất trí với phương hướng, 15 chỉ tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ đột phá mà báo cáo chính trị đã nêu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ xã Sông Kôn cần quan tâm tập trung phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ, góp phần bảo đảm và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn xã; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của xã gắn với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển theo định hướng kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xã khẩn trương phối hợp với các sở ngành của thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại trung tâm xã Sông Kôn theo quy hoạch được duyệt, tạo đòn bẩy chiến lược, là điểm đột phá thu hút đầu tư, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến nông sản, dược liệu, tiểu thủ công nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sông Kôn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TRỌNG HUY

Xã cần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, xã cần tập trung quản lý chắc địa bàn, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng để cùng tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là tại cơ sở.

Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, phải tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng phương pháp, cách thức làm việc khoa học, chuyên nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã để gần dân, sát dân hơn, phục vụ nhân dân kịp thời, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan của thành phố thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các phường, xã trên địa bàn thành phố nói chung, cho Sông Kôn nói riêng, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chú trọng tăng cường đầu tư hạ tầng đồng bộ để các phường, xã đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đảng bộ xã Sông Kôn hợp nhất Đảng bộ 3 xã Sông Kôn, Ating và Jơ Ngây. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được coi trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Công tác phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả tích cực...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó kết nạp từ 3-4% đảng viên mỗi năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã vượt chỉ tiêu giao, tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 2.600 tấn, tổng đàn gia súc hàng năm đạt trên 1.400 con, tổng đàn gia cầm đạt trên 15.000 con, tỷ lệ giảm nghèo bình quân từ 5%/năm trở lên; tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tập bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người Cơ Tu gắn với phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa cộng đồng.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sông Kôn nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 24 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Nghiêm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.