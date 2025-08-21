Khởi nghiệp - OCOP Phát triển bền vững với khởi nghiệp xanh ĐNO - Với sự sáng tạo và trách nhiệm với môi trường, những người con xứ Quảng đã hồi sinh những mảnh vải vụn hay tấm lưới đánh cá thành sản phẩm hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh, bền vững trong cộng đồng.

Chị Trần Thị Kim Soi bên các sản phẩm tự làm từ nguyên liệu tái chế.

Từ vải vụn đến sản phẩm OCOP 3 sao

Năm 2017, khi làm việc tại một cửa hàng thời trang ở Hội An, chị Trần Thị Kim Soi (phường Hội An Tây) nhận thấy lượng vải thừa sau may mặc bị thải bỏ quá nhiều. Là người học thiết kế thời trang, chị quyết định thử tận dụng để làm những phụ kiện nhỏ như: chun buộc tóc, băng đô, bông tai…

Bất ngờ những sản phẩm tái chế ấy nhanh chóng được khách hàng yêu thích. “Nhìn những bao tải vải vụn của xưởng may bị bỏ đi, tôi nghĩ thật lãng phí và ô nhiễm. Tôi muốn biến chúng thành thứ gì đó có ích, vừa đẹp và thân thiện môi trường”, chị Soi nhớ lại.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để khởi nghiệp, chị Soi quyết tâm kinh doanh và rủ thêm các chị em cùng tham gia sản xuất, tận dụng vải thừa đang có rất nhiều ở phố cổ. Ban đầu, những mảnh vải nhỏ được chế tác thành kẹp tóc, hoa tai; mảnh lớn thì thành khăn, túi, quần áo. Đến nay, thương hiệu Soi Handmade của chị đã phát triển với hơn 40 dòng sản phẩm đa dạng: túi xách, quần áo, phụ kiện, đồ gia dụng.

Các buổi workshop tại Soi Handmade được nhiều người dân, du khách tham gia trải nghiệm tái chế vải thừa thành phụ kiện. Ảnh: V.H

Theo chị Soi, điểm nhấn đặc biệt trong hành trình của chị là tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam (cũ) và đạt giải Khuyến khích. Từ dấu ấn trên, chị đã mang dự án khởi nghiệp của mình tham dự đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Năm 2024, sản phẩm quà tặng phụ kiện thời trang từ vải vụn của Soi Handmade được UBND thị xã Điện Bàn (cũ) chấm chọn và phân hạng đạt OCOP 3 sao.

Kiên định hơn mục tiêu hướng đến thời trang bền vững và đa dạng hóa sản phẩm, mang lại giá trị cao hơn, tăng thu nhập cho thành viên, Soi Handmade sáng tạo thêm túi, quần áo, vỏ gối, mũ… từ vải tái chế. Nổi bật trong đó là túi vải K’Lang, kết hợp vải tái chế với họa tiết thổ cẩm dân tộc Cơ Tu. Năm 2025, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, không chỉ khẳng định giá trị về kinh tế mà còn về bản sắc văn hóa và tính bền vững.

Bên cạnh sản xuất, chị Soi còn tổ chức các buổi workshop cuối tuần để trẻ em, người dân, du khách cùng nhau trải nghiệm tái chế vải thừa thành phụ kiện. Tại cửa hàng ở biển Tân Thành, khách hàng không chỉ mua sắm mà còn học cách “thổi hồn” cho vải vụn.

“ Tôi mong có thêm nhiều điểm bán hàng, nhiều người cùng làm. Vải vụn ở đâu cũng có, vấn đề là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào. Chị Trần Thị Kim Soi, đại diện Soi Handmade

Gửi gắm khát vọng xanh từ lưới biển

Khác với Soi Handmade, dự án “Túi lưới yêu môi trường” - EchoBag của ông Ngô Tấn Thiện, Giám đốc Công ty TNHH EchoGreen (phường Hương Trà) là sáng kiến cộng đồng nhằm góp phần giảm rác thải nhựa, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và lan tỏa lối sống xanh.

Với sản phẩm thay thế túi nylon, dự án còn là mô hình chuyển đổi xanh bền vững, gắn với giải pháp ESG (môi trường - xã hội - quản trị) cho doanh nghiệp và mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Theo ông Ngô Tấn Thiện, “Túi lưới yêu môi trường” - EchoBag được triển khai theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Bắt đầu từ những tấm lưới cũ được công ty thu gom từ các tỉnh thành ven biển miền Trung, được xử lý, làm sạch rồi tái sử dụng thành túi đi chợ, túi phân loại rác, túi thời trang.

Dự án "Túi lưới yêu môi trường" - EchoBag mang lại nhiều ý nghĩa về môi trường và tạo tác động xã hội. Ảnh: V.H

Thay vì bỏ đi, lưới cũ và nhựa tái chế được thu hồi, xử lý và thiết kế thành túi bền - đẹp - tiện ích. Sản phẩm này quay trở lại thị trường tiêu dùng, giảm sự phụ thuộc vào nhựa nguyên sinh, tạo ra giá trị kinh tế cho cộng đồng địa phương.

“Đặc biệt hơn, khi túi không còn sử dụng được, công ty sẽ thu cũ - đổi mới để tái chế sản xuất những chiếc túi lưới mới cho chu kỳ tiếp theo hoặc những sản phẩm khác từ nguyên liệu bằng hạt nhựa. Qua đó, lan tỏa thông điệp “giảm rác nhựa, bảo vệ đại dương xanh” đến cộng đồng”, ông Thiện bày tỏ.

Hiện dự án đang tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, người khiếm khuyết, thanh niên và ngư dân ven biển thông qua hoạt động thu gom, sơ chế và sản xuất túi lưới.

Đây là mô hình “kinh tế xanh cộng đồng”, giúp gia tăng thu nhập, giảm áp lực nghề cá và khuyến khích người dân tham gia bảo vệ đại dương. Đồng thời, sản phẩm được tiêu thụ trong các siêu thị, chợ dân sinh, du lịch sinh thái, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng xanh - thân thiện - bền vững”.

Dự án "Túi lưới yêu môi trường" - EchoBag là 1 trong 5 dự án khởi nghiệp được chọn tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp - VTS 2025 của Songhan Incubator. Ảnh: V.H

Ông Thiện cho biết, điểm nổi bật của dự án là tính chuyển giao và nhân rộng. Mô hình được thiết kế theo hướng “đóng gói”, nghĩa là có đầy đủ quy trình, công cụ, tài liệu đào tạo và giải pháp kỹ thuật để có thể triển khai nhanh tại các địa phương khác.

Đặc biệt, những vùng ven biển, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của rác thải đại dương sẽ là ưu tiên hàng đầu để nhân rộng, hình thành các cụm sản xuất xanh cộng đồng.