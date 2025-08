Du lịch PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỪ GIÁ TRỊ BẢN ĐỊA Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng sở hữu nhiều giá trị đặc trưng để tiếp tục phát triển các trụ cột trong lĩnh vực du lịch, như du lịch biển, du lịch sinh thái gắn văn hóa truyền thống..., góp phần tăng sức hút cho điểm đến vốn được định vị trên bản đồ du lịch Việt. Một góc vịnh Làng Vân, dưới chân đèo Hải Vân, nơi nhiều tiềm năng khai thác du lịch biển đảo. Ảnh: GIA MINH

“Mũi nhọn” du lịch biển, đảo

Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ, cùng với vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều cơ hội phát triển các tuyến biển, đảo hấp dẫn du khách như đảo Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, hòn Sơn Chà, xã đảo Tam Hải…

Xây dựng vành đai du lịch biển, đảo

Thành phố Đà Nẵng sở hữu hàng trăm kilomet bờ biển với các bãi tắm đẹp như Nam Ô, Xuân Thiều, Mỹ Khê, Cửa Đại, Rạng, Tam Thanh...

Ngoài ra còn có bán đảo Sơn Trà, nơi hội tụ cả núi và biển, sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh ven đô hiếm có. Đây là môi trường sống của voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất Quảng Nam, Đà Nẵng có thêm nhiều đảo, bãi biển đẹp đầy tiềm năng để phát triển du lịch biển, đảo như xã đảo Tam Hải, Cù Lao Chàm…

Đà Nẵng từng có tuyến du lịch biển đảo đi Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: GIA MINH

Ông Vũ Văn Khương, Tổng Giám đốc Phú Quốc Express từng chia sẻ, việc đầu tư khai thác khách du lịch tuyến cố định thành phố Đà Nẵng - Cù Lao Chàm, Đà Nẵng - Lý Sơn và ngược lại sẽ giúp cho người dân Đà Nẵng, Quảng Ngãi và khách du lịch có thêm những lựa chọn, qua đó góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương, mở rộng giao thương giữa các tỉnh, thành phố…

Theo các doanh nghiệp hoạt động du lịch lữ hành, vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, hòn Sơn Chà, núi Hải Vân, Cù Lao Chàm, xã đảo Tam Hải… là những “báu vật” mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng nhưng chưa được khai thác hết.

Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái biển đa dạng, có rạn san hô, cỏ biển và nhiều loài sinh vật quý hiếm…

Hệ sinh thái tự nhiên Cù Lao Chàm có tính đa dạng sinh học cao, cần nghiên cứu thiết lập các tour du lịch chuyên đề về khám phá động, thực vật để thúc đẩy loại hình du lịch sinh thái. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và điều kiện để xây dựng các tuyến du lịch biển đảo có sức cạnh tranh cao, với các sản phẩm du lịch biển, đảo, đặc biệt là loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao biển, du lịch sinh thái… mang đặc trưng, bản sắc riêng.

Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà đang trở thành điểm đến du lịch độc đáo, với 10 bãi biển lớn nhỏ bao quanh như bãi Tiên Sa, Đá Đen, Cát Vàng, bãi Miếu, bãi Bắc, bãi Nồm (mẹ), bãi Nồm (con), bãi Rạng, bãi Xếp, bãi Bụt.

Ngoài ra, các bãi biển dọc theo triền núi Hải Vân (một bên là núi rừng đèo Hải Vân, một bên là vịnh Đà Nẵng) như bãi Sủng Cỏ, bãi Xoan, bãi Dừa và bãi Chính (làng Vân) càng tạo ra khung cảnh nên thơ, kỳ vĩ.

Một góc bờ biển bán đảo Sơn Trà, điểm đến đang thu hút du khách. Ảnh: GIA MINH

Đáng chú ý, năm 2025, hòn Sơn Chà (nằm dưới chân núi Hải Vân) vẫn giữ nguyên cảnh quan nguyên bản với rạn đá đen, bãi biển hoang sơ và thảm thực vật phong phú với hơn 144 loài san hô, 135 loài rong biển và 162 loài cá đầy màu sắc.

Khai thác dư địa phía nam

Trong hệ thống du lịch biển, đảo của Đà Nẵng, xã đảo Tam Hải là một viên ngọc thô đang dần hé lộ vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, văn hóa độc đáo và tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo bền vững. Đảo có nhiều bãi biển đẹp như bãi Bấc, bãi Rạng, bãi Ngang... với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh, ít bị tác động bởi khai thác du lịch đại trà.

Ghềnh đá Bàn Than là địa điểm du lịch ưa thích có nhiều nét tương đồng với Hang Câu - Quảng Ngãi nhờ sở hữu khung cảnh non nước hữu tình với những vách đá tự nhiên có hình dáng độc đáo, ấn tượng do chịu sự tác động lâu dài của nước và gió. Từ ghềnh đá này, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời bao la, trong lành và quan sát được các hòn đảo nhỏ như Hòn Dứa, Hòn Mang, Hòn Đá Chìm…

Du khách thích thú khi du lịch xã đảo Tam Hải.

Hiện, Đà Nẵng vẫn có một số đơn vị du lịch mở tour tham quan, trải nghiệm lặn biển ở các tuyến biển, đảo nhưng chưa nhiều. Vì vậy, cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ và kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm du lịch đường thủy.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để phát triển du lịch đường thủy nội địa, loại hình du lịch đã thành công ở nhiều quốc gia và thành phố lớn trên thế giới, Đà Nẵng đã ban hành Đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó xác định sẽ xây dựng hệ thống cảng, bến đạt chuẩn, bổ sung tàu cao tốc, du thuyền, tàu lưu trú và phát triển dịch vụ gắn với sông nước.

Du khách chụp ảnh ở xã đảo Tam Hải.

Đà Nẵng đang sở hữu những lợi thế nổi trội về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng và chính sách để phát triển mạnh mẽ du lịch biển, đảo. Nếu tiếp tục đầu tư đúng hướng, nhất quán giữa bảo tồn và khai thác, thành phố hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch biển, đảo hàng đầu của cả nước, đóng vai trò dẫn dắt trong chiến lược liên kết du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chuyên nghiệp hơn cho vùng cao

Những ngôi làng bình yên quanh dãy Ngọc Linh đang có dấu hiệu “trở mình”, khi cộng đồng các dân tộc nơi đây bắt đầu học cách làm du lịch, tạo sinh kế từ tiềm năng sẵn có của tự nhiên lẫn văn hóa truyền thống.

Ấp ủ của làng Tak Pang

Làng Tak Pang là nơi cư ngụ của 23 hộ đồng bào Xơ Đăng, nằm cheo leo trên sườn núi Kiếp Cang (thôn 3, xã Trà Tập).

Hơn 60 năm lập làng, các thế hệ đồng bào nơi đây chỉ sống dựa vào rừng và nương rẫy, giao thông chưa có, nên họ chỉ quây quần sinh hoạt bên đồng cỏ Mô Ham với đàn gia súc.

Làng Tak Pang nằm yên bình trên núi Kiếp Cang. Ảnh: THIỆN TÙNG

Nhận thấy tiềm năng từ cảnh quan xung quanh làng Tak Pang, tháng 11/2024, một dự án mang tên “Làng rong chơi Tak Pang” được khởi động bởi các bạn trẻ thuộc cộng đồng thiện nguyện “Trạm Nụ Cười”, mở ra chân trời mới trong nhận thức của cộng đồng Xơ Đăng về làm du lịch.

Đại diện “Trạm Nụ Cười” chia sẻ, trong 9 tháng đồng hành với bà con nơi đây không hề dễ dàng, bởi người dân còn rụt rè, thiếu thông tin và kinh nghiệm về làm du lịch.

Nhưng điều khiến “Trạm Nụ Cười” luôn kiên trì đó là tinh thần ham học hỏi, khát khao vươn lên và sự chân tình của người dân. Người dân Tak Pang mộc mạc, hiền lành và luôn sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ.

Từng bước, “Trạm Nụ Cười” cùng bà con đã hoàn thành việc xây nhà vệ sinh, lắp điện năng lượng mặt trời, trồng hoa mua trên đồi Mô Ham, tổ chức tập luyện múa cồng chiêng, gìn giữ trang phục truyền thống, mở đường vào làng…

Một con đường phủ đá dẫn từ đầu làng đến đồng cỏ dài hơn hai cây số cũng đã sắp sửa hoàn thành, đó là thành quả từ sự chung tay của cộng đồng dưới sự hướng dẫn của “Trạm Nụ cười”.

Người làng Tak Pang làm đường dẫn vào đồng cỏ Mô Ham. Ảnh: THIỆN TÙNG

Trong những tháng ngày “tập huấn” này, mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, sân bóng nhỏ được thắp sáng bằng bếp lửa, trai gái tập múa cồng chiêng, đàn ông chẻ củi, phụ nữ học cách nướng gà chuẩn màu, chuẩn vị.

Từ nếp ăn, nếp ở, việc vệ sinh trong làng, hay cả những hoạt động nào nên và không nên thu phí, đều được các bạn của “Trạm Nụ Cười” hướng dẫn tận tình.

Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình, thấu đáo của chính quyền địa phương, các thành viên “Trạm Nụ Cười” kỳ vọng sau 60 tháng triển khai, Tak Pang sẽ không còn hộ nghèo, thay vào đó là một cộng đồng tự chủ phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Đồi cỏ Mô Ham phủ kín hoa mua tím quanh năm, các hộ dân có thể làm du lịch homestay, bán sản phẩm nông nghiệp, dược liệu bản địa, từng bước cải thiện cuộc sống.

Tiềm năng tạo cơ hội

Nhiều năm qua, vùng rừng núi Trà My đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh thủ phủ sâm Ngọc Linh của Việt Nam.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm quảng bá những vùng đất có cảnh quan thiên nhiên đẹp để phát triển du lịch sinh thái, kết hợp bảo tồn, phục dựng các lễ hội văn hóa.

Đồng cỏ Mô Ham, nơi được giới trẻ ưa khám phá chọn là điểm dừng chân khi đến Trà Tập. Ảnh: UBND xã Trà Tập

Nhắc đến Trà My (bao gồm Bắc và Nam Trà My), người ta không chỉ biết đến sâm Ngọc Linh, quế Trà My hay nhiều loài dược liệu quý hiếm, mà còn có những điểm “checkin” độc đáo như săn mây Tăk Pổ, thác 5 tầng, rừng quế cổ thụ, làng hạnh phúc Lâng Loan...

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các xã mới đã tận dụng lợi thế địa phương để định hình lại vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế.

Như xã Trà Tập, trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) xác định phát triển du lịch là một trong 3 nhiệm vụ đột phá, làm động lực thúc đẩy kinh tế.

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, trước mắt xã tập trung làm tốt công tác quy hoạch lại, đặc biệt tại các điểm dân cư có tiềm năng du lịch để tạo cảnh quan sinh thái hài hòa, bà con có đời sống văn hóa đặc trưng nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

“Chúng tôi ưu tiên đào tạo, hình thành tư duy phát triển du lịch trong cộng đồng, đồng thời tổ chức các mô hình homestay để người dân làm quen với cách làm du lịch. Về lâu dài, xã sẽ kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược để phát triển các dự án du lịch mang tính dài hơi”, ông Lạc nói.

Người Xơ Đăng dần làm quen với cách làm du lịch, kiếm thêm thu nhập. Ảnh: THIỆN TÙNG

Xã Trà Tập hiện nay có dân số hơn 8.400 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Xơ Đăng và Ca Dong, với đời sống văn hóa phong phú.

Đặc biệt, nhiều nét văn hóa được lưu giữ gần như nguyên vẹn, như dệt thổ cẩm, cồng chiêng, các lễ hội truyền thống... cùng với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Đây sẽ là cơ sở để địa phương hình thành các mô hình du lịch lấy người dân làm trung tâm, trực tiếp thực hiện và hưởng lợi.

Mô hình này cũng đã và đang được các xã miền núi phía tây và tây nam thành phố hướng tới.

Thêm sản phẩm, tăng chất lượng

Với không gian du lịch được mở rộng, Đà Nẵng có rất nhiều dư địa để phát triển. Ngành du lịch cũng đang nỗ lực bổ sung thêm sản phẩm, tạo ra nhiều sự kiện mới phục vụ đa dạng thị trường khách.

Đa dạng sản phẩm mới

Lâu nay, chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải) là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách. Trung bình mỗi đêm, chợ đêm Sơn Trà đón 5.000 - 6.000 lượt khách.

Sau thời gian thí điểm tại đường Lý Nam Đế giao với đường Mai Hắc Đế, chợ đêm Sơn Trà sẽ được chuyển sang khu đất A2-4 và A2-5, ngay đầu cầu Rồng để tiếp tục khai thác các hoạt động.

Những người làm du lịch kỳ vọng diện mạo của chợ đêm Sơn Trà mới sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm của du khách. TRONG ẢNH: Du khách mua sắm tại chợ đêm Sơn Trà cũ. Ảnh: THU HÀ

Chợ đêm Sơn Trà mới sẽ bố trí 250 gian hàng (tăng hơn chợ cũ hơn 50 gian) bán đặc sản, lưu niệm, thời trang, quà tặng, ăn uống tại chỗ, vui chơi giải trí…

Ông Đỗ Ngọc Thi Ca, Giám đốc Công ty CP DHTC Đa Năng (đơn vị trúng thầu) cho biết, công ty đang rốt ráo triển khai các hạng mục thi công để đưa chợ đi vào hoạt động trong đầu tháng 8 này.

Các gian hàng được thiết kế, đầu tư chỉn chu mang đến một không gian chợ mới mẻ, đẹp mắt hơn, tạo được ấn tượng với du khách. Các mặt hàng được bán trong chợ cũng được bổ sung thêm, gia tăng lựa chọn mua sắm cho du khách khi đến chợ đêm.

Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng được công ty chú trọng, quán triệt tới các tiểu thương...

Ngoài chợ đêm, mới đây, sản phẩm trải nghiệm tour trực thăng Đà Nẵng được khai thác trở lại sau thời gian vắng bóng. Đây là sản phẩm của Công ty Trực thăng miền Bắc được thực hiện bằng loại máy bay trực thăng EC155B1, máy bay 2 động cơ của hãng Airbus Helicopter với 12 ghế.

Hiện các doanh nghiệp khai thác 2 sản phẩm chính gồm: tour cơ bản (bay trong 10 phút) với đường bay từ sân bay Nước Mặn - Non Nước - bãi biển Mỹ Khê - chùa Linh Ứng - bán đảo Sơn Trà - dọc sông Hàn - sân bay Nước Mặn và tour cao cấp (bay trong 20 phút) với đường bay từ sân bay Nước Mặn - Non Nước - Cửa Đại - Rừng dừa 7 mẫu - Hội An - bãi biển Mỹ Khê - chùa Linh Ứng - bán đảo Sơn Trà - bãi biển Mỹ Khê - sân bay Nước Mặn.

Là một trong những đơn vị khai thác sản phẩm này, ông Nguyễn Như Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Vietnam Travelmart nhìn nhận: “Sau hợp nhất, dư địa phát triển du lịch của Đà Nẵng rất lớn. Ngoài tour đường bộ, đường thủy, thì tour du lịch bằng đường hàng không giúp du khách có thể chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp của thành phố từ trên cao. Sản phẩm du lịch mới này không chỉ làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch của Đà Nẵng, mà còn khẳng định vị thế của thành phố tiên phong mang đến những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho du khách”.

Tăng chất lượng dịch vụ

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, các doanh nghiệp, ngành du lịch thành phố quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại sự hài lòng cho du khách.

Một góc Đà Nẵng được chụp từ tour trực thăng. Ảnh: THU HÀ

Từ giữa tháng 7, sân bay quốc tế Đà Nẵng triển khai mô hình check-in không cần giấy tờ. Hành khách đi các chuyến bay nội địa của hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có thể làm thủ tục bay qua ứng dụng VNeID mà không cần mang theo giấy tờ.

Dịch vụ này được triển khai với các cá nhân đã đăng ký định danh VNeID mức 2 và cập nhật app mới nhất và áp dụng với hành khách từ 14 tuổi trở lên. Tuy nhiên hành khách cũng được lưu ý nên mang theo căc cước công dân hoặc hộ chiếu để dự phòng nếu cần.

Theo đánh giá của những người làm du lịch, việc đơn giản hóa các thủ tục khi bay là một bước tiến lớn trong hành trình chuyển đổi số ngành hàng không, khẳng định vị thế sân bay Đà Nẵng tiên phong ứng dụng công nghệ cao, mang đến trải nghiệm bay liền mạch, an toàn, tiện lợi cho du khách.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội phục vụ du khách như: Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc vừa bế mạc; Nippon Ơi - Lễ hội Cosplay, Anime, Manga tại Da Nang Mikazuki (tháng 8); Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An (tháng 9); Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Đà Nẵng 2025 (tháng 10); Lễ hội GBA Oktoberfest tại Furama resort Đà Nẵng (tháng 10); Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21, năm 2025 (tháng 12)…

Đặc biệt, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình kích cầu, thu hút khách du lịch, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng, trong đó có “Tuần lễ tri ân khách du lịch Hàn Quốc tại Đà Nẵng năm 2025”; giới thiệu diện mạo “Đà Nẵng mới” với nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đẳng cấp đến du khách trong nước và quốc tế.

Nội dung: GIA MINH - THIỆN TÙNG - MINH TRANG - THU HÀ

Trình bày: MINH TẠO