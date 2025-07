Bạn cần biết Phát Triển Trung Việt - Doanh nghiệp dẫn đầu xu hướng công nghệ in ấn tại Việt Nam Phát Triển Trung Việt - Doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực công nghệ in ấn hiện đại, mang đến giải pháp toàn diện cho tất cả các lĩnh vực, từ in công nghiệp đến quảng cáo.

Trong thời đại số hóa và tự động hóa, ngành in ấn Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ và thiết bị. Dẫn dắt xu hướng đổi mới này, Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trung Việt - đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp in ấn hiện đại và toàn diện, giúp hàng trăm doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Dẫn đầu công nghệ in ấn - Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động thực tiễn

Ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 2012, Phát Triển Trung Việt đã đặt ra mục tiêu rõ ràng: “Không chỉ là nhà cung cấp thiết bị in, mà là đối tác chiến lược về giải pháp công nghệ cho ngành in ấn Việt Nam”. Hành trình hơn 13 năm không ngừng đổi mới, tiên phong mang công nghệ in hiện đại về thị trường Việt Nam.

Dẫn đầu và mở rộng ảnh hưởng trong tương lai.

Phát Triển Trung Việt là đối tác độc quyền của thương hiệu máy in UV Dlican - thuộc top 3 ngành máy in UV tại Trung Quốc, đồng thời luôn cập nhật các dòng máy và phần mềm tiên tiến nhất.

Hệ sinh thái sản phẩm phong phú - đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ngành in ấn

Một trong những yếu tố giúp Phát Triển Trung Việt duy trì vị thế quan trọng là khả năng cung cấp giải pháp toàn diện, phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp.

Cung cấp đầy đủ các thiết bị và vật tư in ấn cho mọi mô hình sản xuất.

Các sản phẩm chủ chốt của Phát Triển Trung Việt bao gồm:

- Máy in UV phẳng: In trực tiếp trên các bề mặt cứng phẳng như kính, gỗ, mica, alu, sắt, nhựa... thậm chí trên cả vật lồi lõm, gồ ghề nếu sử dụng hệ đầu phun Gen 6, với độ sắc nét, bền màu và tối ưu vượt trội.

- Máy in UV cuộn: Thích hợp cho in decal, backlit, PP, da, canvas cuộn và các vật liệu mềm với tốc độ nhanh, độ bám mực cao và chất lượng in phun đồng đều.

- Máy in UV DTF: Công nghệ in chuyển màng AB hiện đại, ứng dụng cho in tem nhãn với độ sắc nét và bám dính cao trên hầu hết các bề mặt trơn, phẳng của hàng quà tặng.

- Máy in UV Dlican 360 độ trụ tròn: In trên ly, chai lọ, ống tròn - phù hợp với ngành bao bì, quà tặng và mỹ phẩm.

- Máy in chuy ể n nhi ệ t - Máy in v ả i : Chuyên dụng cho việc in áo thun và vải polyester, phục vụ cho ngành thời trang và dệt may.

- Máy in PET: Giải pháp in trên màng PET cho phép in chuyển nhiệt tạo ra các hình decal cao cấp ứng dụng trên mọi vật liệu phẳng, đặc biệt là ngành thời trang cần tiết kiệm chi phí vận hành máy.

- Máy in decal: Phục vụ in tem nhãn, decal sản phẩm, decal ô tô, xe máy...

- Máy in bạt: Máy chuyên dụng cho việc in hiflex, bạt xuyên sáng và bạt 3M, phục vụ tốt nhất cho quảng cáo ngoài trời.

- Máy cắt: Bao gồm cả máy cắt bế decal và máy cắt CNC, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong ngành in quảng cáo, nội thất và bao bì.

Bên cạnh thiết bị máy móc, Phát Triển Trung Việt còn cung cấp vật tư ngành in chất lượng cao như: Mực UV, mực chuyển nhiệt, decal, bạt...

Nhiều dòng máy in công nghiệp.

Dịch vụ kỹ thuật - hậu mãi tận tâm, đồng hành dài hạn

Không chỉ cung cấp thiết bị và vật tư chất lượng, Phát Triển Trung Việt đặc biệt chú trọng đến dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật - yếu tố quyết định sự gắn bó lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Khách hàng khi đầu tư máy in tại Phát Triển Trung Việt sẽ được:

- Tư vấn chọn máy phù hợp với mô hình sản xuất, phân khúc và ngân sách.

- Hỗ trợ lắp đặt tận nơi trên toàn quốc.

- Đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ bài bản cho nhân sự vận hành.

- Hỗ trợ vận hành ban đầu và xử lý lỗi trong vòng 24h.

- Cập nhật phần mềm máy và cân chỉnh đầu in định kỳ.

- Chính sách bảo hành - bảo trì dài hạn và minh bạch.

Ngoài ra, Phát Triển Trung Việt còn hỗ trợ làm màu ICC riêng theo yêu cầu đạt >90% file gốc, đạt chuẩn chất lượng châu Âu.

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.

Định hướng tương lai - đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành in Việt

Hơn cả một nhà phân phối thiết bị, Phát Triển Trung Việt hướng đến vai trò "Trung tâm công nghệ in ấn ứng dụng", nơi kết nối doanh nghiệp Việt với các xu hướng in toàn cầu như: In xanh - tiết kiệm năng lượng, in không tiếp xúc, công nghệ in vật liệu mới…

Phát Triển Trung Việt sẽ đồng hành cùng khách hàng.

Với mục tiêu mở rộng quy mô trong nước và Đông Nam Á, công ty đặt kế hoạch:

- Mở rộng chuỗi showroom - trung tâm trải nghiệm công nghệ in tại các thành phố lớn.

- Đào tạo kỹ thuật định kỳ cho khách hàng, giúp nâng cao trình độ vận hành máy móc.

- Tư vấn giải pháp sản xuất tối ưu, giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số trong ngành in.

Mọi thông tin chi tiết về sự kiện và các chương trình hợp tác, vui lòng liên lạc:

- Hotline: 0869.694.778

- Email: congtyphattrientrungviet@gmail.com

- Website: https://mayincongnghieppttv.com.vn/