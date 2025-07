Chính trị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dâng hoa, dâng hương Khu Di tích lịch sử An ninh vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng tại xã Sông Kôn ĐNO - Sáng 25/7, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sông Kôn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dẫn đầu đoàn công tác thành phố đến dâng hoa, viếnng hương tại Khu Di tích lịch sử An ninh vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng và Bia tưởng niệm cán bộ, nhân dân Tổ Sơn thôn Bhlô Bền xã Sông Kôn.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong không khí trang nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và các đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Ngày 19/5/1961, lễ ra mắt Tổ Cảnh vệ, đơn vị tiền thân của An ninh vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng được tổ chức tại thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thắp hương trước Bia tưởng niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Ngay sau khi ra đời, các đơn vị An ninh vũ trang tỉnh đã vào sinh ra tử, vừa xây dựng củng cố lực lượng, vừa chiến đấu diệt ác, phá kìm, trừ gian, mở rộng vùng giải phóng, bảo đảm an toàn cho cơ quan lãnh đạo cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và bảo vệ nhân dân... An ninh vũ trang tỉnh cùng với quân và dân Quảng Nam, Quảng Đà chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, khiến kẻ thù bạt vía, kinh hoàng, góp phần to lớn làm nên chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.