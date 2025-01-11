Xã hội Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh thăm các gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn tại vùng lũ ĐNO - Sáng 1/11, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh tới thăm các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại phường Điện Bàn và xã Gò Nổi.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (giữa) trao quà cho gia đình thương binh tại phường Điện Bàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại các địa phương, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh thăm hỏi, động viên và trao 40 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến kiểm tra thực tế các điểm ngập sâu, đồng thời động viên các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (bên phải) trao quà động viên nhân thân gia đình anh T. (phường Điện Bàn), đang bị mất tích do lũ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ thành phố trao tặng 60 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của 2 địa phương trên.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố trao quà cho gia đình chính sách tại phường Điện Bàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội các địa phương cần tiếp tục bám sát địa bàn, tập trung lực lượng để làm tốt công tác cứu trợ khẩn cấp; cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, nhất là các hộ già yếu, neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh trao quà cho gia đình chính sách tại xã Gò Nổi. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các địa phương cần nhanh chóng thống kê thiệt hại cụ thể, đề xuất thành phố hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời; chủ động triển khai phương án vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng dịch sau lũ, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh động viên lực lượng của Trường Quân sự Quân khu 5 tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ tại một trường học của xã Gò Nổi. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo báo cáo nhanh của phường Điện Bàn, mưa lũ nhiều ngày qua khiến 22/22 khối phố và 100% nhà dân bị ngập sâu, nhiều khối phố bị cô lập hoàn toàn. Mưa lũ làm 6 người chết do đuối nước, 1 người bị mất tích và 5 người bị thương.

Tại xã Gò Nổi, mưa lũ làm 17/17 thôn ngập sâu, xã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn; 1 người chết, 2 người bị thương nặng...