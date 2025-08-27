Giao thông - Xây dựng Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến dự án Liên kết vùng trong năm 2025 ĐNO - Chiều 27/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Liên kết vùng miền Trung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 3, bên trái sang) kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đoạn qua xã Tây Hồ và xã Chiên Đàn. Ảnh: THÀNH CÔNG

Tham gia đoàn có đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (chủ đầu tư) và lãnh đạo các xã, phường liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, đến nay mặt bằng bàn giao đạt 15,7/31,5km (49,8%), sản lượng xây lắp thực hiện hơn 196,7/516,07 tỷ đồng (38,13%). Giải ngân năm 2025 đạt hơn 50,3/hơn 163 tỷ đồng (30,9%).

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến bồi thường, tái định cư, hạ tầng điện, cáp quang. Một số khu tái định cư chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn đất đắp.

Mặt bằng chưa được bàn giao dẫn đến công trình thi công khá chậm; một số nơi tiến độ đạt thấp dù lãnh đạo tỉnh nhiều lần kiểm tra, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 3, bên trái sang) kiểm tra tình hình triển khai dự án tại xã Tiên Phước. Ảnh: THÀNH CÔNG

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng lắng nghe, chỉ đạo giải quyết vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể ở mỗi xã, phường có dự án đi qua; đồng thời đưa ra thời hạn đối với từng nhóm nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch thi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin, hiệp định vay đã hết hạn, về nguyên tắc phải hoàn thành tuyến đường trong năm nay. Thành phố đang giao cơ quan chức năng, trong đó chủ đầu tư làm việc với các bộ, ngành Trung ương để gia hạn dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (bên phải) lắng nghe ý kiến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: THÀNH CÔNG

Thành phố chỉ đạo tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư với tinh thần “6 rõ”.

“Lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo từng trường hợp cụ thể, tình huống cụ thể và cho chủ trương rất chi tiết theo tinh thần “6 rõ”. Phải quyết tâm, quyết liệt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong năm nay. Trong năm tới sẽ hoàn thành dứt điểm dự án Liên kết vùng miền Trung”, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra việc triển khai dự án: