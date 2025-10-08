Du lịch “Phố Tây” nơi làng biển Giữa lòng làng chài, đêm ngày sóng vỗ rì rào kể những câu chuyện của biển cả, khu phố du lịch hiện diện như một khúc ca giao hòa, nơi hồn xưa của làng hòa quyện với nhịp sống hiện đại, bừng lên sức sống.

Không khí về đêm rộn ràng ở "phố Tây" Nguyễn Phan Vinh. Ảnh: Yên Hạ

Họa sắc trên bức tranh làng chài

Hơn 10 năm về trước, con đường Nguyễn Phan Vinh, nằm nép mình bên biển An Bàng, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng - chốn trú ngụ của cộng đồng ngư dân làng chài Cẩm An, vẫn còn hoang vắng và yên bình. Thế nhưng, với vẻ đẹp giao thoa của tự nhiên và nét văn hóa bản địa đậm đà, nơi đây dần trở thành điểm khám phá mới, độc đáo, thu hút du khách quốc tế.

Hoạt động du lịch phát triển đã thổi vào xóm chài một luồng sinh khí mới, biến các con hẻm nhỏ thành những lối đi tràn ngập sắc màu, mỗi mái hiên nhà chất đầy ngư cụ chài lưới khi xưa, giờ là góc quán chong đèn thâu đêm, rộn ràng trong âm nhạc và những cuộc chuyện trò không dứt.

Như một dải lụa mềm mại nối liền làng chài truyền thống với nhịp sống hiện đại, khu phố Nguyễn Phan Vinh nhỏ nhắn, rợp bóng cây xanh. Điểm đặc biệt trên tuyến đường này là có rất nhiều nhánh rẽ, dẫn thẳng ra bãi cát trắng mịn và làn nước trong xanh của biển An Bàng. Không gian nơi đây mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khác biệt so với sự nhộn nhịp của phố cổ Hội An, tạo nên một điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự thư giãn.

Trên trục đường chính cũng như bên trong từng con hẻm nhỏ, các villa, homestay, bar, pub lần lượt được xây nên, họa sắc vẽ màu, từ chính những mái nhà xưa cũ, chủ yếu do người dân địa phương cải tạo, trực tiếp làm du lịch.

Một phần nữa là người từ địa phương khác hoặc khách quốc tế, vì yêu mà tìm về đây, an cư, lập nghiệp, cùng chia sẻ một nơi chốn đẹp và giá trị du lịch dựa trên bản sắc truyền thống làng biển.

Từ đó, xóm chài Cẩm An trở thành nơi tiếp biến và giao thoa văn hóa Đông - Tây, là “trái tim” của các dịch vụ du lịch tại biển An Bàng, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách từ nghỉ dưỡng, ẩm thực đến hoạt động giải trí.

Các nhà hàng như Greek Souvlaki, The Deckhouse hay Hmong Sisters vừa phục vụ mỳ Quảng, cao lầu, vừa cung cấp thực đơn món Tây như pizza, burrito, cassoulet, đáp ứng khẩu vị quốc tế đa dạng. Du khách thậm chí có thể tìm thấy một sân golf thu nhỏ (Hoi An Mini Golf), lấy cảm hứng từ văn hóa và cảnh quan của vùng biển, với các chướng ngại vật sáng tạo như mô hình thuyền thúng, núi non…

Sự kết hợp này tạo nên một không gian vừa thân thiện, gần gũi với người dân địa phương, vừa mang hơi thở hiện đại, thu hút những ai muốn khám phá văn hóa bản địa mà vẫn tận hưởng tiện nghi.

Giữ bản sắc cho điểm đến

Những làng chài ven biển từ lâu đã trở thành điểm đến nên thơ và hấp dẫn đối với du khách trên khắp thế giới, không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng mà còn ở giá trị văn hóa bản địa độc đáo. Mỗi làng chài mang một câu chuyện riêng, phản ánh lối sống, truyền thống và mối liên hệ sâu sắc giữa con người với biển cả. Do vậy, việc bảo tồn bản sắc làng biển chính là giữ linh hồn cho điểm đến.

Khách quốc tế thường chọn biển An Bàng cho kỳ nghỉ lưu trú dài ngày, bởi họ không chỉ muốn tắm biển, thư giãn, mà còn khao khát trải nghiệm cuộc sống địa phương. Tuy làm du lịch, nhưng người dân làng chài Cẩm An vẫn gắn bó với nghề biển, mở lòng chào đón du khách bằng những trải nghiệm chân thực: cùng đan thuyền thúng, nếm thử món cá nướng trên bờ cát hay lắng nghe những giai thoại lịch sử từ thuở khai sơ lập làng, giữ đất.

Ngắm nhìn hình ảnh người dân địa phương thong dong đạp xe mỗi sớm mai, chuẩn bị lưới đánh cá hay bày bán các món ăn đường phố như bánh mì, cà phê Việt Nam mang đậm hương vị truyền thống, là trải nghiệm thú vị, đáng nhớ được nhiều du khách chia sẻ sau chuyến thăm làng biển An Bàng.

Trên trang Good Morning Hoi An, travel blogger Laurent Olhman mô tả: “Hội An không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là một bảo tàng sống động, nơi bạn có thể cảm nhận được sự giao thoa của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Nghề đánh bắt cá là linh hồn của các làng chài, được lưu giữ qua nhiều thế hệ, khiến cho mảnh đất này tràn đầy sức sống”.

Nét độc đáo và sức hút của phố biển Nguyễn Phan Vinh còn nằm ở cách nó bảo tồn được nét mộc mạc, phong vị biển cả, qua lối thiết kế kiến trúc độc đáo. Các homestay và nhà hàng tại đây thường được trang trí bằng vật liệu tái chế từ thuyền cũ, thúng chai hay đồ nội thất cổ, tre, nứa, gợi lên cảm giác gần gũi, mộc mạc nhưng cũng đầy chất thơ của vùng biển nhiệt đới.

Mỗi nơi chốn đều khiến du khách chỉ muốn dừng lại, cảm nhận thật chậm rãi nhịp sống hiền hòa nơi làng biển…, và lắng nghe tâm hồn của biển, được kể qua câu chuyện làm du lịch hiện đại.