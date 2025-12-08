Bạn cần biết Phụ kiện Imundex - Giải pháp tối ưu cho không gian lưu trữ hiện đại Không gian sống hiện đại đòi hỏi những giải pháp lưu trữ thông minh, tinh tế và bền bỉ. Với thiết kế hiện đại, chất lượng vượt trội và khả năng ứng dụng linh hoạt, phụ kiện Imundex đang dần trở thành tiêu chuẩn mới cho nội thất thông minh.

Giới thiệu về phụ kiện Imundex

Thương hiệu Imundex đến từ đâu?

Imundex là thương hiệu phụ kiện nội thất cao cấp đến từ CHLB Đức, chuyên cung cấp giải pháp lưu trữ thông minh cho nhà ở và không gian làm việc hiện đại. Các sản phẩm của Imundex được thiết kế và phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, đảm bảo độ bền vượt trội, vận hành êm ái và thân thiện với người dùng.

Tại Việt Nam, phụ kiện Imundex hiện diện trên thị trường thông qua hệ thống phân phối chính hãng, cam kết chất lượng và chính sách bảo hành rõ ràng. Với định vị phân khúc cao cấp, Imundex không ngừng cải tiến thiết kế để mang lại trải nghiệm lưu trữ tiện nghi, tinh tế, phù hợp mọi phong cách nội thất.

Ưu điểm nổi bật của phụ kiện Imundex

Chất liệu cao cấp - Bền đẹp theo thời gian

Tất cả các sản phẩm phụ kiện Imundex đều sử dụng vật liệu kim loại cao cấp như thép mạ chrome hoặc phủ sơn tĩnh điện chống gỉ, kết hợp với chi tiết nhựa kỹ thuật chất lượng cao. Sản phẩm không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn duy trì độ bền lâu dài, chịu lực tốt, chống oxy hóa hiệu quả trong môi trường ẩm như nhà bếp hoặc tủ quần áo.

Cơ chế chuyển động thông minh - Êm ái, linh hoạt

Hệ thống ray trượt, tay nâng, bản lề và cơ cấu chuyển động của Imundex được thiết kế tối ưu để vận hành mượt mà, không gây tiếng ồn. Sự kết hợp giữa kỹ thuật Đức chính xác và thiết kế thông minh giúp các thao tác kéo, đẩy, xoay hay nâng hạ trở nên dễ dàng, tạo cảm giác nhẹ nhàng và an toàn cho người sử dụng.

Thiết kế hiện đại - Phù hợp mọi không gian nội thất

Imundex theo đuổi phong cách thiết kế tối giản nhưng tinh tế, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất từ cổ điển đến hiện đại. Màu sắc trung tính, kiểu dáng thanh thoát và kết cấu gọn gàng là điểm cộng lớn giúp sản phẩm phù hợp với cả căn hộ nhỏ lẫn không gian sang trọng như biệt thự hoặc penthouse.

Dễ lắp đặt

Các phụ kiện Imundex đều được thiết kế với kích thước tiêu chuẩn quốc tế, dễ dàng lắp đặt hoặc thay thế. Bộ sản phẩm đi kèm hướng dẫn chi tiết và phụ kiện đầy đủ, giúp thợ kỹ thuật thi công nhanh chóng, đồng thời cho phép gia chủ dễ dàng bảo trì, điều chỉnh khi cần thiết.

Các dòng sản phẩm phụ kiện Imundex được ưa chuộng

Phụ kiện tủ bếp Imundex

Imundex cung cấp đa dạng giải pháp phụ kiện tủ bếp, giúp căn bếp trở nên gọn gàng, tiện nghi và tối ưu không gian sử dụng:

- Kệ gia vị: bố trí dạng trượt hoặc lắp cánh tủ.

- Kệ xoong nồi: chịu lực cao, có ray giảm chấn.

- Kệ góc xoay: tận dụng góc chết hiệu quả.

- Kệ nâng hạ: dễ dàng tiếp cận đồ ở vị trí cao.

Kệ nâng hạ úp chén dĩa cực tiện lợi và sang trọng từ Imundex.

- Mâm xoay: giúp lấy đồ thuận tiện trong khoang tủ tròn.

Phụ kiện tủ áo Imundex

Dòng phụ kiện dành cho tủ áo tập trung vào sự tiện dụng và tối ưu hóa không gian lưu trữ:

- Giá quần áo kéo trượt

- Móc treo phụ kiện, thắt lưng, cà vạt

- Thang kéo – hỗ trợ lấy đồ ở ngăn cao

- Kệ giày thông minh - sắp xếp giày dép gọn gàng theo tầng

Phụ kiện kho - Kệ lưu trữ lớn

Phù hợp cho kho gia đình hoặc kho trong các căn hộ cao cấp, showroom, văn phòng:

- Kệ kho dạng kéo trượt: tận dụng chiều sâu tối đa.

- Kệ kho cửa mở lớn: lưu trữ số lượng lớn vật dụng.

Các sản phẩm phụ trợ khác

- Tay nâng - hỗ trợ mở cánh tủ thẳng đứng

- Ray trượt - giảm chấn, hoạt động êm ái

- Bản lề giảm chấn - đóng mở nhẹ nhàng

- Khay chia ngăn kéo - phân chia vật dụng ngăn nắp, khoa học

Mua phụ kiện Imundex chính hãng

Website mua các sản phẩm chính hãng của Imundex.

Khách hàng có thể tìm hiểu, tra cứu và đặt mua phụ kiện Imundex chính hãng trực tiếp tại website chính thức: imundexvn.com

Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn sử dụng, tra cứu bảo hành và đăng ký thông tin để nhận tư vấn chi tiết.

Với chất lượng vượt trội, cơ chế vận hành êm ái, thiết kế hiện đại và khả năng ứng dụng linh hoạt, phụ kiện Imundex mang đến giải pháp lưu trữ thông minh, bền bỉ và tinh tế cho mọi không gian sống. Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ phụ kiện tối ưu hóa công năng, nâng tầm tiện nghi và đảm bảo độ bền theo năm tháng, Imundex chính là lựa chọn đáng cân nhắc cho căn bếp, tủ áo hay kho lưu trữ trong ngôi nhà hiện đại.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 579 - 581 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0946 28.77.88

- Phòng KD: 0935 949 789

- CSKH - Bảo hành: 0937 026 898

Email: info@habico.vn