Xã hội Phụ nữ Đà Nẵng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Phát huy tinh thần tương thân tương ái, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đang tích cực tham gia hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Những ngày qua, khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía Nam thành phố bị ngập sâu, hàng trăm hội viên phụ nữ ở cơ sở đã chủ động vào cuộc, vận động nguồn lực, gom góp lương thực, thực phẩm, nước sạch, nấu cơm, làm bánh… để gửi đến bà con vùng lũ.

Hội viên phụ nữ xã Thu Bồn nấu ăn, hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập lụt.

Tại xã Thu Bồn, “Bếp ăn 0 đồng” của Hội LHPN xã nhiều ngày qua luôn hoạt động hết công suất. Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Hợp cho biết, từ ngày 28 đến 30/10, chị em thay phiên nhau nấu từng nồi cơm, gói từng hộp thức ăn để kịp chuyển đến các hộ dân bị ngập.

Đến nay, bếp của hội đã nấu và trao gần 5.500 suất mì, bún, cơm cho bà con vùng lũ. Ngoài ra, các chi hội phụ nữ của xã cũng tập hợp, tổ chức nấu hàng nghìn suất ăn để gửi đến những người dân đang bị ảnh hưởng, giúp họ vơi bớt khó khăn.

Hội viên phụ nữ và các đoàn thể xã Thăng An chuẩn bị các suất cơm giàu dinh dưỡng gửi đến bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt.

Còn tại xã Thăng An, Hội LHPN xã đã kịp thời cùng Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể đến thăm, động viên các gia đình chị bị thiệt hại nặng bởi lụt. Đồng thời, kêu gọi các chi hội và mạnh thường quân chung tay nấu hơn 2.100 suất ăn nóng hổi, chuyển tận tay người dân trong vùng ngập.

Chia sẻ về hoạt động này, chị Hồ Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Thăng An cho biết: “Nhìn bà con gồng mình trong nước lũ, nhiều nhà không kịp chuẩn bị gì, chị em trong hội ai cũng thấy xót. Chỉ mong góp chút công sức, nấu bữa cơm nóng để mọi người có thêm năng lượng và niềm tin vượt qua khó khăn”.

Những nồi bánh ú được phụ nữ phường Quảng Phú nấu xuyên đêm để gửi tặng các hộ dân đang bị ngập sâu.

Cũng với tinh thần ấy, tại khối phố Phú Phong (phường Quảng Phú), những ngày mưa lớn, hàng chục cán bộ, hội viên phụ nữ tất bật bên gian bếp nhỏ để gói hơn 2.000 chiếc bánh ú gửi tặng các hộ dân đang bị ngập sâu. Từng chiếc bánh được gói cẩn thận, nấu xuyên đêm để kịp mang đến cho người dân sáng hôm sau.

Ở xã Xuân Phú, nơi có 12/27 thôn bị ngập nặng, các chi hội phụ nữ ở khu vực an toàn đã chủ động vận động nhu yếu phẩm, mổ heo, gà, nấu cơm chia sẻ cho những thôn bị cô lập. “Tình người trong lũ càng thêm ấm khi chị em không ngại đường xa, sẵn sàng đội mưa mang từng phần ăn đến tận tay người dân”, chị Võ Thị Minh Ánh, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Phú nói.

Không chỉ ở cơ sở, lực lượng nữ doanh nhân thành phố cũng nhanh chóng chung tay, thể hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng những hành động thiết thực. Trong ngày 29 và 30/10, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng - khu vực phía Nam đã huy động và trao 700 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng, gửi đến người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng như: Điện Bàn Đông, Hương Trà, Trà My…

Hội viên Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố phân chia các phần nhu yếu phẩm để hỗ trợ các địa phương và cơ sở tế bị ngập nước.

Cùng thời gian đó, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố kêu gọi hội viên đóng góp, trao gần 1.000 suất quà gồm mì tôm, sữa, bánh, nước và các nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng, hỗ trợ người dân và các cơ sở y tế bị ngập sâu.

Bà Huỳnh Thị Cúc, Trưởng ban Công tác xã hội, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố cho biết, căn cứ tình hình thực tế, hiệp hội tiếp tục vận động hội viên đóng góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm và một số vật dụng như: mền, mùng và phương tiện sinh kế để bà con sớm ổn định cuộc sống

Phụ nữ phường Hội An Tây chuẩn bị chuyển các suất cơm miễn phí đến người dân bị ảnh hưởng.

Theo Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Thành Hội chỉ đạo các cấp hội phối hợp chính quyền địa phương tổ chức sơ tán, hỗ trợ người dân vùng ngập, nhất là các hộ có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già neo đơn; tuyên truyền hội viên chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, không chủ quan trong mọi tình huống.

Tính đến hết ngày 29/10, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã trao tặng gần 7.000 suất cơm, bún, cháo; hơn 3.000 bánh ú, 1.000 bánh tét, cùng hàng trăm lốc nước và nhiều nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Nhiều chi hội trở thành “điểm tiếp tế tại chỗ”, cùng lực lượng chức năng cung cấp thức ăn, nước sạch và vật dụng sinh hoạt cho các hộ dân vùng bị cô lập.

“Từ những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy, hình ảnh người phụ nữ Đà Nẵng một lần nữa được khắc họa với tinh thần nhân ái - trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia, chung tay cùng cộng đồng vượt qua thiên tai”, bà Hương bày tỏ.