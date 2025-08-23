Thứ Bảy, 23/8/2025
Văn hóa - Văn nghệ

Phụ nữ phường Hòa Cường giao lưu văn nghệ “Giai điệu tự hào”

ĐẮC MẠNH 23/08/2025 15:18

ĐNO - Tối 22/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Giai điệu tự hào”.

VAN NGHE HC 1
Tiết mục đồng diễn múa của hội viên Hội liên hiệp phụ nữ phường Hòa Cường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chương trình thu hút hơn 200 diễn viên quần chúng là hội viên Hội phụ nữ đến từ 14 Câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn phường Hòa Cường sôi nổi tham gia.

Các đội tham gia trình diễn đã mang đến nhiều tiết mục múa hát đặc sắc, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Mỗi điệu múa, mỗi lời ca đều chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc.

VAN NGHE HC 2
Chương trình giao lưu văn nghệ là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chương trình giao lưu văn nghệ là sân chơi bổ ích để các chị em phụ nữ thể hiện tài năng, tạo sự gắn kết, giao lưu, chia sẻ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ.

Phường Hòa Cường
