Chính trị Phường An Khê phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng và phát triển đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030 ĐNO - Ngày 22/7, Đảng bộ phường An Khê tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường An Khê (hợp nhất từ các phường An Khê, Hòa Phát và Hòa An cũ) hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghị quyết quan trọng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 236 đảng viên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố (hàng đầu, thứ hai bên phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T. HUY

Tổng thu ngân sách của phường An Khê đạt gần 120 tỷ đồng. Giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn phường có 504 hộ thoát nghèo, 388 hộ thoát cận nghèo; giới thiệu, kết nối việc làm cho gần 3.100 lao động. Phường triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 96%...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường đề ra một số chỉ tiêu quan trọng, như tốc độ tăng tổng thu ngân sách bình quân hằng năm từ 10% trở lên, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 10-12%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 so với năm 2025 tăng từ 55-60%; phấn đấu đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp mức độ toàn trình…

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội. Ảnh: T. HUY

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hữu Hợp thống nhất với mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ chủ yếu, với 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu cụ thể đã nêu trong báo cáo chính trị. Đồng chí Nguyễn Hữu Hợp đề nghị, Đảng bộ phường An Khê chủ động xây dựng chương trình hành động khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình cụ thể; giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị.

Phường cần tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương, làm tốt công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quản lý hành chính, sản xuất và đời sống nhân dân, đầu tư vào giáo dục, y tế, an sinh và xã hội…

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 24 người. Ông Nguyễn Lê Mậu Cường được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường.