Xã hội Phường Hòa Cường ra quân bảo đảm trật tự đô thị ĐNO - Sáng 9/8, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng ra quân cao điểm để tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Đợt ra quân nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân, các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân kinh doanh buôn bán phải chấp hành đúng các quy định về đảm bảo trật tự đô thị trên toàn địa bàn phường.

Đoàn xe liên ngành ra quân xuất phát diễu hành trên các tuyến đường địa bàn phường Hòa Cường. Ảnh: T. HUY

Đây cũng là dịp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị.

Phường Hòa Cường quyết tâm xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Ảnh: T. HUY

Việc tổ chức lễ ra quân tạo khí thế sôi nổi góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn, góp phần xây dựng đô thị phường Hòa Cường xanh - sạch - đẹp - văn minh - kỷ cương.