Phường Hòa Cường và xã Trà Tân ký kết biên bản kết nghĩa

DIỄM LỆ 08/08/2025 16:20

ĐNO - Sáng 8/8, Đảng ủy phường Hòa Cường và Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức lễ ký kết biên bản kết nghĩa giữa phường Hòa Cường và xã Trà Tân.

tratan(1).jpg
Lễ ký kết biên bản kết nghĩa diễn ra tại xã Trà Tân. Ảnh: D.L

Hoạt động kết nghĩa được thực hiện theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường liên kết, hỗ trợ giữa các địa phương trong thành phố nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện trong thời gian đến.

Theo biên bản ký kết, hai địa phương thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; công tác phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, dân vận khéo; xây dựng chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể; vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ. Chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành, quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; công tác dân vận chính quyền.

tratan1(1).jpg
Lãnh đạo phường Hòa Cường và xã Trà Tân ký kết biên bản kết nghĩa. Ảnh: D.L

Hai địa phương duy trì trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hai bên trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích văn hóa - lịch sử gắn với phát triển du lịch. Trao đổi, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững...

Phường Hòa Cường vận động xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn; xây dựng công trình dân sinh (giếng nước, nhà vệ sinh trường học, sân chơi thiếu nhi, đường giao thông…) tại xã Trà Tân.

tratab2(1).jpg
Phường Hòa Cường tặng quà học sinh xã Trà Tân nhân lễ ký kết. Ảnh: D.L

Hai địa phương sẽ kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh hai địa phương đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, du lịch sinh thái, vui chơi, giải trí...

