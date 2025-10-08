Chủ Nhật, 10/8/2025
Xã hội

Phường Hòa Xuân ra quân khơi thông hệ thống thoát nước trước mùa mưa

HOÀNG HIỆP 10/08/2025 16:39

ĐNO - Ngày 10/8, UBND phường Hòa Xuân phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường và nạo vét, khơi thông cống rãnh, cửa thu nước, kênh mương..., bảo đảm thoát nước trước mùa mưa bão năm 2025.

a635d4c994ac1cf245bd.jpg
Đông đảo nhân dân và hội viên các hội, đoàn thể, lực lượng tham gia lễ phát động. Ảnh: H.H

Tại buổi phát động, lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân kêu gọi người dân, hội viên các hội, đoàn thể tích cực, thường xuyên ra quân phối hợp tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh và khơi thông dòng chảy, nạo vét cống rãnh, cửa thu nước mưa, kênh, mương thoát nước, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và tạo môi trường sống trong lành.

Đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các điểm tắc nghẽn thoát nước, điểm ngập úng xung quanh khu vực nhà mình ở và lân cận; tạo điều kiện cho các hộ có nhà ở chưa kiên cố tránh trú khi có bão, lũ lụt lớn...

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ nhân dân xử lý kịp thời các điểm ngập úng cục bộ, tuyến kênh mương, cống thoát nước bị xuống cấp, tắc nghẽn...

431499b9dadc52820bcd.jpg
Người dân phường Hòa Xuân dọn vệ sinh, thu gom rác vương vãi và khơi thông các cửa thu nước mưa trên các tuyến đường. Ảnh: H.H

Sau lễ phát động, các lực lượng của phường Hòa Xuân kết hợp với phương tiện cơ giới tiến hành nạo vét, khơi thông 3 tuyến mương thoát nước từ khu vực Tây An, Nhà văn hóa Đông Hòa, Trường tiểu học Lê Kim Lăng ra sông Cẩm Lệ.

Các tổ dân phố, khu dân cư huy động nhân dân tổng dọn vệ sinh, thu gom rác vương vãi và nạo vét, khơi thông các cửa thu nước mưa trên nhiều tuyến đường.

      Phường Hòa Xuân ra quân khơi thông hệ thống thoát nước trước mùa mưa

