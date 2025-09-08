Chính quyền - đoàn thể Phường Hương Trà và xã Tam Xuân ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp ĐNO - Chiều 9/8, UBND phường Hương Trà và UBND xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết công tác phối hợp quản lý, xây dựng quy hoạch 2 bên bờ sông Tam Kỳ từ ngã ba sông Tam Kỳ đến hồ Phú Ninh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của 2 địa phương đã nghe báo cáo sơ bộ ý tưởng quy hoạch 2 bên bờ sông Tam Kỳ (đoạn từ Hương Trà đến Tam Xuân). Ý tưởng quy hoạch tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính: bảo tồn văn hóa, phục hồi sinh thái, quản lý rủi ro, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng và không gian mở; phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ.

Theo đề xuất quy hoạch sẽ thiết kế tuyến đi bộ, xe đạp; xây dựng công viên, quảng trường ven sông, bến thuyền, cầu qua sông. Đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng như xây dựng homestay, vườn cây, các loại dịch vụ.

Ngoài ra, 2 địa phương còn thảo luận về phương án phối hợp quản lý khai thác sử dụng bảng quảng cáo nút giao quốc lộ 1.

Hai địa phương ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp. Ảnh: LÊ THU

Đối với ý tưởng quy hoạch 2 bên bờ sông Tam Kỳ, phường Hương Trà và xã Tam Xuân thống nhất thực hiện theo Thông báo số 47/TB-VP ngày 17/7/2025 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND phường Hương Trà về hoạt hoạt động chính quyền 2 cấp và nhiệm vụ cuối năm 2025.

Hai địa phương đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp trong thời gian tới.