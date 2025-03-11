Xã hội Phường Tam Kỳ tổ chức hội nghị tuyên truyền khuyến sinh và công tác dân số UBND phường Tam Kỳ vừa phối hợp với Chi cục Dân số thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Y tế khu vực Tam Kỳ tổ chức hội nghị tuyên truyền khuyến sinh và những vấn đề trọng tâm về công tác dân số trong tình hình mới cho gần 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND phường, các đoàn thể, bí thư chi bộ, khối phố trưởng, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em.

ThS. Phùng Thị Hương Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số thành phố báo cáo chuyên đề "Khuyến sinh và những vấn đề trọng tâm công tác dân số trong tình hình mới”. Ảnh: T.K

Hội nghị nhằm triển khai các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 149-KL/TW của Bộ Chính trị về công dân sân số trong tình hình mới và Pháp lệnh Dân số sửa đổi năm 2025.

Báo cáo chuyên đề “Khuyến sinh và những vấn đề trọng tâm công tác dân số trong tình hình mới”, ThS. Phùng Thị Hương Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số thành phố nêu rõ tính cấp thiết của việc chuyển hướng chính sách dân số từ mục tiêu giảm sinh sang duy trì mức sinh hợp lý; khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác dân số hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kế hoạch hóa gia đình mà đã chuyển mạnh sang “Dân số và phát triển”, bao gồm các nội dung về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về vai trò của cộng tác viên dân số tại các thôn, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát trước sinh và sơ sinh, cũng như vận động các cặp vợ chồng “sinh đủ hai con” theo Pháp lệnh Dân số.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường Tam Kỳ được nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động thiết thực trong việc thực hiện chính sách dân số và phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư phát triển bền vững, chất lượng, hạnh phúc.

Được biết, phường Tam Kỳ sau sáp nhập có diện tích 8,36km², dân số hơn 44.000 người.