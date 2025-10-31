Xã hội Quản lý chặt cư trú, bảo đảm an ninh trật tự Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý cư trú tại các phường có quy mô dân số lớn trên địa bàn thành phố đặt ra nhiều yêu cầu mới. Với tinh thần chủ động, công an các phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý cư trú, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an phường Hòa Cường kiểm tra đột xuất công tác đăng ký tạm trú tại khu nhà trọ trên địa bàn. Ảnh: V.D

Thượng tá Huỳnh Mến, Trưởng Công an phường Hòa Cường cho biết, sau khi sáp nhập, phường Hòa Cường có diện tích hơn 15,7km2 với dân số hơn 124.000 người; trong đó hơn 27.000 nhân khẩu tạm trú. Địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều cơ sở lưu trú, nhà trọ, khách sạn khiến công tác quản lý cư trú gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, nhất là chủ nhà trọ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm đăng ký, quản lý cư trú.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Công an phường Hòa Cường đã tăng cường biện pháp kiểm tra, siết chặt quản lý cư trú, coi đây là yếu tố then chốt góp phần giữ vững an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng cảnh sát khu vực đóng vai trò nòng cốt, kiên trì bám sát địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, nắm chắc hộ khẩu, phát hiện kịp thời các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh. Cùng với đó, Công an phường thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về đăng ký, quản lý cư trú; đồng thời phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố đến tận nơi hướng dẫn, hỗ trợ khai báo, tiếp nhận thông báo lưu trú. Bên cạnh công tác tuyên truyền, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Công an phường Liên Chiểu trao đổi với lực lượng dân phòng và tổ dân phố về công tác quản lý cư trú trên địa bàn. Ảnh: V.D

Theo Thượng tá Huỳnh Mến, chỉ trong ba tháng gần đây, Công an phường Hòa Cường đã kiểm tra hơn 1.600 lượt tạm trú, lưu trú, hướng dẫn hơn 8.000 lượt người khai báo đúng quy định. Đặc biệt, đơn vị đã hướng dẫn đăng ký tạm trú cho 1.314 người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, đồng thời xử lý 25 trường hợp vi phạm quy định về tạm trú và 3 chủ cơ sở cho người nước ngoài thuê nhà trái phép.

Tại phường Liên Chiểu, nơi có hơn 89.000 nhân khẩu, trong đó gần 40% là người tạm trú, công tác quản lý cư trú cũng được đặc biệt chú trọng. Đây là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và Khu công nghiệp Hòa Khánh, lượng công nhân, sinh viên thuê trọ rất lớn, biến động cư trú thường xuyên. Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an phường Liên Chiểu cho biết, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra các nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an phường đã kiểm tra hơn 2.500 lượt nhà trọ, xử lý 49 trường hợp vi phạm về đăng ký, thông báo lưu trú với tổng số tiền phạt hơn 36 triệu đồng; đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn hơn 100 trường hợp chưa khai báo tạm trú đúng quy định.

Cùng với việc quản lý cư trú, Công an phường Liên Chiểu còn phối hợp kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sắp xếp vật dụng, sử dụng điện an toàn, khắc phục nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân. Ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, cho hay: “Sau sáp nhập, dù địa bàn có dân số đông nhưng tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp. Các mặt công tác quản lý hành chính, cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy được thực hiện nền nếp. Thời gian đến, Công an phường tiếp tục duy trì kiểm tra định kỳ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt quy định về đăng ký, quản lý cư trú, nhất là trong các khu dân cư, nhà trọ, ký túc xá. Qua đó, không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn góp phần xây dựng đô thị an toàn, văn minh, phát triển bền vững, phục vụ đời sống bình yên cho người dân”.